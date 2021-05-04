民進黨台北市黨部評委召集人趙映光兒子趙介佑涉毒品等案，重創民進黨形象，但前天評委會開鍘趙介佑不成，反上演派系互鬥戲碼。宅神朱學恒揭露，有派系養了一個網軍帳號，一路打趙家人、吳怡農、黃承國，這絕對是民進黨內派系鬥爭！

囂張!趙介佑涉毒逃兵全因黨證無敵？ 街訪民眾嘆:不信任政府

趙映光4月30日出面受訪則意有所指地表示，非常感謝何志偉的「力挺」，當初有幸得陳勝宏董事長一路栽培，此事最對不起黨與陳勝宏、何志偉，還稱，「為感謝何志偉的情分，在有生之年會全力支持何志偉家族的任何選舉」。

民進黨立委何志偉則說，趙介佑2014年入黨，當時市黨部主委是現任國策顧問黃承國；2016年趙介佑吸毒搶救護車，還連撞3車，沒有進一步處置，沒有作為的主委也是黃承國。何志偉說，如果趙家沒有發生爭議事件，會有這樣的事情嗎？用黑水潑人不道德，對不起所有支持者。

至於趙家這次爭議事件，倒底是民進黨內哪一個派系出手？宅神朱學恒3日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中分析，要先確定這次事件民進黨內哪一個派系沒有受傷，就是出手打趙家的幕後藏鏡人。

朱學恒說，這次內鬥就是搶錢搶糧搶地位搶資源，民進黨慘的時候，就大家一起吃飯喝酒，拿到權力才開始真正鬥爭。他分析，真正好的網路攻擊，是隱姓埋名於民眾之中，帶起風向，最後飄然離去。

這次「趙家人事件」，朱學恒說，符合所有網路攻擊徵兆，都預先想好第二波、第三波攻擊。朱學恒表示，他知道放消息的人，就是白手套、做髒活的人，但現在有傭兵，抓到也會斷尾、有斷點。因此，雖然知道出手的人，但不知道出錢的人，即使連出手的人都不知道下單出錢的人是誰。

朱學恒揭露，有派系養了一個網軍帳號，一路打趙家人、吳怡農、黃承國，這絕對是民進黨內派系鬥爭，並不是境外勢力、也不是國民黨發起的。

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(中時新聞網)