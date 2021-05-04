全大陸首個把收購、銷售人工繁育瀕危野生動物（鸚鵡）認定無罪的「江西鸚鵡案」判決經過3年一審、二審、重審於1日出爐後，獲得大陸國家林業和草原局回應，決定對多種人工養殖鸚鵡進行標識管理試點，依法允許出售的鸚鵡，可在規定場所銷售。預料大陸各地纏訟多年的相關「鳥案」都將獲得法院無罪判決、或是各地檢察院不起訴處分。

江西鸚鵡案是2018年4月間，江西省貴溪市水族店老闆邱國榮從萬錦龍經營的花鳥店購買了屬於《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄二中的保護物種的8隻費希氏情侶（牡丹）鸚鵡和4隻鷯哥被檢警偵查起訴，其中鸚鵡部分，江西鷹潭中級人民法院以來源可追溯，係人工種源非野生種源。費希氏情侶鸚鵡在河南乃至其他地區被馴養繁殖、商業利用多年，馴養繁殖技術成熟，已成規模，數量增加，形成較大產業鏈，獲判無罪。

北京青年報》4日報導，對人工養殖瀕危動物，《大陸國家林業和草原局日前已下發《關於妥善解決人工繁育鸚鵡有關問題的函》，指出要求河南省林業局對包括費氏牡丹鸚鵡在內的多種人工養殖鸚鵡進行標識管理試點，對符合條件的養殖戶盡快核發管理證件，同時，對合法人工繁育來源、依法允許出售的鸚鵡，停止執行禁止交易措施，在政府規定的場所進行銷售活動。

河南商丘的鸚鵡養殖戶劉飛越說：「拿到這個函件，我們這些養殖戶都很激動，終於不用再擔心違法了。」

2020年9月8日，在江西某花鳥魚蟲市場開設店鋪的閔氏夫婦店內被收繳了70餘隻被列為「野生保護動物」的費氏牡丹鸚鵡。順著這條線索，江西省森林公安找到了這些鸚鵡的養殖戶史玉領。

家住商丘的史玉領早年患病落下身體障礙，平時都是他的老伴兒劉豔勤飼養鸚鵡。閔氏夫婦案發後，劉豔勤被警方逮捕，後取保候審。

此後，包括江蘇、遼寧等多地都有媒體報導，當地森林公安查獲銷售「野生保護動物」費氏牡丹鸚鵡事件，其來源均為河南商丘。商丘當地也有多位養殖戶涉案。

報導稱，商丘繁殖鸚鵡已經有30多年歷史。據當地養殖戶介紹，商丘的鸚鵡養殖和銷售已經成為一條產業鏈，銷售管道通往全大陸。據統計，商丘共有近900戶養殖戶，存欄育種小型觀賞鸚鵡100萬隻以上，其中多數為費氏牡丹鸚鵡，這種鸚鵡在商丘的出欄量占全大陸9成。

飼養費氏牡丹鸚鵡的商戶接二連三出事後，這種鸚鵡沒了銷路，連帶著其他鸚鵡的生意也受了影響。鸚鵡滯銷，但商戶還要繼續餵養它們，這筆開銷讓商戶入不敷出。有的商戶不忍心鸚鵡餓死，只能將鸚鵡放飛，但這些人工養殖的鸚鵡基本沒有野外生存能力。

商丘市政府及有關部門在調研後，便推動事件進展，一方面向河南省林業局、國家林業和草原局反映問題；另一方面政府對養殖戶的鸚鵡進行了統一收購，減少了養殖戶的損失。據了解，這些統一收購的鸚鵡後來大部分都被放到動物園進行展覽。

如今，有了國家文件的支持，商丘的鸚鵡養殖戶都非常振奮。按照規定，養殖戶們需要辦理養殖證，同時給銷售的鸚鵡載入專用標識，只要證件、標識齊全，就可以正常銷售；證件、標識不齊全者，則不得銷售，政府有關部門也將嚴格管理監督。

《北京青年報》報導，此外，江西花鳥市場閔氏夫婦案有望取得新進展，其代理律師何智娟目前已經將國家林業和草原局的函件提交給檢察院和法院，希望檢方能夠作出不起訴決定。

(中時 )