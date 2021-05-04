香山溼地金城湖每年4到8月是高蹺鴴的戀愛季，每年遷徙途經香山溼地來群聚覓食與休息，也會有數十隻高蹺鴴不北返繁殖地，選擇留在食物豐富，環境適合的小池溼地，找對象繁衍。此外，近日鳥友們更觀察到約50隻黑面琵鷺停棲香山溼地5天，其中還有3隻台灣罕見的白琵鷺，讓鳥友們十分驚喜。

3至5月是香山溼地賞鳥季，新竹市府指出，位於溼地北段的金城湖因有完整的林木遮避，是候鳥過境香山溼地的主要停棲點，也是北台灣重要賞鳥景點，紀錄鳥種逾300種，更有豐富的生態和底棲生物。

每年4到8月是高蹺鴴的繁衍季節，金城湖小池每年都會上演戀愛戲碼，產發處表示，今年4月已在小池觀察到數個高蹺鴴巢位，目前有數對高蹺鴴正在孵蛋，耐心觀察可以發現公鳥及母鳥會輪流孵蛋、休息覓食，團隊合作提高雛鳥孵出機率。若持續觀察雛鳥孵出後，還有可能看到更為罕見的親鳥翅夾雛鳥的避敵行為，另也可觀賞母鳥帶小鳥覓食的療癒畫面。

產發處說，高蹺鴴羽色黑白分明，體長約40公分，有一對明顯的鮮紅長腳，慢步行走超優雅，蹲下時長腳會突出身體之外，非常逗趣，喜歡吃魚類、小型無脊椎動物、甲殼類及蝌蚪。在池塘、溼地及水田裡都能看到高蹺鴴的蹤跡。

此外，上月底有鳥友在17公里自行車道大庄段，更觀察到大群黑面琵鷺北返停棲香山溼地，讓人驚喜。新竹鳥會理事長陳萬方表示，溼地對水鳥很重要，不僅提供棲地也提供食物，東亞候鳥遷徙路徑上黃海海域兩大溼地相繼消失，更突顯香山溼地的珍貴，提供候鳥補足能量體力北返繁殖地。

(中時 )