創世基金會新竹分院因受疫情影響，去年捐款比往年少1成，但植物人安養服務無法打折，在5月感恩月分推出「集10行善」捐款抽獎活動，希望為新竹分院63名植物人，募得足夠的尿片，只要捐助植物人1日所需10片尿布費用，即可獲得1次抽獎機會，獎品有飯店住宿券及防潮箱、珍珠項鍊等。

尿布是植物人每日生活所需，每名植物人每天需10片尿布，目前創世新竹分院安養63名植物人，1年即需23萬片，需求量相當大。為號召社會大眾「集10行善」，在感恩的5月份，只要捐助植物人一日所需10片尿布費用，即可獲得1次抽獎機會，捐助20片費用，有2次機會，以此類推。

創世基金會新竹分院在4日以愛心轉盤方式，一一呈現贊助單位捐助的優質抽獎好禮，有珍珠項鍊、電子鍋、電子防潮箱等，創世新竹分院感謝各界踴躍參與公益，幫助植物人常年服務，也期盼疫情早日平息。

創世新竹分院院長曾綿美表示，去年因疫情捐款減少令同仁憂心忡忡，幸虧有不少單位提供贊助，也盼透過新竹地區首度舉辦的捐款抽獎活動，讓民眾可以做公益行善積福、抽好禮。

新竹豐邑喜來登大飯店此次提供豪華客房住宿券1張，作為拋磚引玉，執行長劉純芳表示，新竹豐邑喜來登大飯店長期支持公益活動，此次得知創世新竹院受疫情衝擊影響，安養經費籌募困難，以創新模式舉辦捐款摸彩，邀約社會大眾實際參與活動捐助點滴愛心。

贊助單位公正精品當鋪業者表示，得知長期照護植物人的創世基金會，去年起受疫情影響，許多推廣活動紛紛取消，連善士小額捐款意願也大幅降低，決定提供市值約1萬5000元的珍珠項鍊，作為此次抽獎好禮，希望藉此號召社會大眾一起用行動支持植物人服務。

(中時 )