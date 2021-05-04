賺錢大不易，加上物價上漲，每天要花費的錢不斷增加，大家都希望自己能夠多賺一點。運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，生肖屬鼠、虎、雞、豬的人天生最有財氣，這輩子都不需擔心沒錢可用，令人羨慕。

▍第四名：生肖鼠

生肖鼠對金錢非常敏銳，和錢財很有緣，不會因為小錢就不去賺，也不會因為一點小事就怠惰工作，就算有投資，也會選擇低風險的，不會拿自己的存款冒險，加上生肖鼠本身善於儲蓄，謹慎守財，通常在30歲前，就可以存到人生的第一桶金，當做創業、買房的基金，尤其是1984年、1996年的生肖鼠，天生財氣無法擋。

▍第三名：生肖虎

生肖虎的能力有目共睹，工作上也很有衝勁，對於金錢更是有自己的想法，可以規劃好財務分配，條理分明。投資、理財上會不斷的自我精進，吸收專業經驗，再仔細評估，加上生肖虎對金錢有積極的態度，也因此財運方面非常的活躍，旺財旺運。尤其是1986年、1998年的生肖虎，天生財氣非常旺。

▍第二名：生肖雞

生肖雞是有大將之風的人，本身能力不錯，出社會後更能憑靈活的頭腦，為自己找到賺錢機會。事業成功之後，生肖雞也會不吝於付出，對身旁的朋友、同事都很大方，讓身旁的人願意給予支援，因此財運會越來越旺，想要創業、投資、經商都會有好運，等待時機，躍上枝頭變鳳凰。尤其是1969年、1993年的生肖雞，天生財氣特別旺。

▍第一名：生肖豬

生肖豬天生就是有福氣的人，財運也比他人來得好，由於生肖豬不會想太多，不會庸人自擾，加上隨和的性格，為人慷慨大方，累積了很多人脈，無論走到哪，都很受歡迎，財運方面自然也能廣結善緣，有機會賺到別人賺不到的錢，就算不是含著金湯匙長大，也可以靠自己白手起家，越過越富裕，享福享樂。尤其是1983年、1995年的生肖豬，天生財氣最旺，此生不用為錢煩惱。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)