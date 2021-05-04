香港1名28歲家庭主婦上月4日從印度德里飛抵香港，完成檢疫後返回尖沙咀美園大廈住所，其後於本月2日入院檢測時發現初步確診，先後檢測6次始揭確診並帶有N501Y變種病毒。身兼香港政府專家顧問的香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今表示，應要跟進她在檢疫酒店抽取的樣本時有無出現問題，並稱，由於患者病毒量很低，估計她抵港前已受感染，香港衛生防護中心亦將個案界定為輸入病例。

許樹昌表示，女患者在上月25日至前日有在社區活動，不排除會有一定程度的傳播性，故港府為安全起見先安排患者居住的尖沙咀金巴利道美園大廈，全部40戶居民撤離檢疫；但他認為上次佐敦伯嘉士大廈印度裔男子的個案，未有引起社區大爆發，相信現有的嚴謹社交距離措施可發揮制衡作用，不一定會出現大爆發。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良說，香港首案流入社區變種病毒個案，居佐敦伯嘉士大廈印裔男子上月11日曾到訪東涌東薈城後，至今已相隔23天，該男子的病毒量高，料已傳播三、四代，他呼籲即使已接種新冠疫苗，曾到訪該處的市民亦要盡快檢測。

此外，何栢良提醒港府不要因為暫時無群組個案而大意，直言對香港疫情發展不會太樂觀，倡香港衛生當局翻查東薈城閉路電視片段，查找出感染風險較高的人士，並稱，香港至今已累計6例流入社區的變種病毒個案，涉及3間檢疫酒店，他認為與患者在同一時段檢疫的人士均要抽血進行抗體測試，否則難以掌握走漏個案的情況。

(中時 )