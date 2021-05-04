弘道老人基金會陪伴家庭照顧者解除壓力，今他們到東石港墘失智據點陪長者做蛋糕。（張亦惠攝）

家住嘉義縣東石鄉的44歲陳媽媽，是位照顧腦麻小孩8年的家庭照顧者，原先不曉得有照顧者支持計畫只能自己一人獨自苦撐，接觸了弘道老人福利基金在嘉縣東石設立的家庭照顧者支持據點後，重新找回信心並培養烘焙的興趣，4日更到港墘失智據點帶領長輩做蛋糕，從受助者成為助人者。

陳媽媽為了照顧腦麻的孩子，每天早上4點就要起床準備生酮餐，並幫孩子洗漱著裝及整理家務，孩子到學校後則開始剖蚵的工作，到下午4點後，孩子回到家再扮演照顧者的角色，直到晚上11點才能睡覺。陳媽媽表示，長期以來覺得人生好累，每天這樣的生活，讓她失去了目標。

陳媽媽說，在志工的推薦下得知了照顧者支持據點，讓她得以走出來，也因為參與活動才發現，有很多跟她一樣辛苦的家庭照顧者，彼此分享經驗，也因此得到喘息並從其他照顧者身上得到支持，轉換成照顧的動力，因此希望回饋給社會，帶長輩做蛋糕除了讓他們開心外，也希望推廣讓更多人知道照顧者支持據點。

陳媽媽平時會將吃不完的雞蛋做成雞蛋糕，在聚會時跟其他家庭照顧者分享，昨天更到弘道港墘失智據點帶領失智長輩製作愛的雞蛋糕。在失智據點上課80歲的黃蔡芹菜阿嬤說，從沒用過機器來打麵粉，感覺很新奇，自己做蛋糕給自己吃很開心也很有趣。

弘道基金會嘉義服務處社工胡曉茵表示，家庭照顧者支持據點提供抒壓活動、支持團體及照顧技巧指導，期待透過這些活動，除了讓家庭照顧者降低照顧負荷，更讓這群照顧者互相陪伴及支持，不再感到孤寂。

(中時 )