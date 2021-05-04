（台南-KY繼代理FILA品牌打造小金雞之後，將再成立子公司引進新品牌。圖／FILA提供）

台南-KY第一季財報公布，合併營收達4.58億元雖較去年同期微減，但獲利大幅翻倍增，歸屬母公司業主淨利為0.37億元，較之去年疫情嚴峻時期虧轉盈，每股純益來到1.25元創同期新高，且為因應多元品牌代理將再成立子公司引進新品牌。

台南-KY是在4日董事會通過，為因應集團未來多元品牌代理拓展需要，擬新設立100%股權持有之子公司，資本額預計新台幣1億元，擬由董事會授權董事長代表向主管機關全權辦理子公司設立等相關事宜。

台南-KY目前代理品牌主要包括FILA等運動休閒品牌，陸續還會有球鞋品牌引進；也因為近年來引進FILA（台灣斐樂）而連續多年終結虧損，去年疫情年在庫存壓力下首季每股稅後淨損1.09元，但第二季則陸續虧轉盈，下半年振興三倍券帶動下，總體EPS達2.35元，擬配發現金股利0.2元、股票股利0.8元，預計6月股東會通過。

(工商 )