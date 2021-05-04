（阿爾發投顧聯手永豐金證券4日上線能定期定額的全球ETF智慧配服務。圖／陳碧芬）

國人投資國際金融商品，金管會在金融監理沙盒實驗一個新的交易模式：「定期定額」加上「全球ETF」投資標的，4日正式上線，是金融監理沙盒2021年第一個案例，證券暨期貨市場發展基金會董事長林丙輝說，要第一個報名！

名為「全球ETF智慧配，定期定額自動PAY」的金融創新沙盒實驗計畫，實驗期間12個月、規模總金額新台幣2億元，該創新實驗計畫發起業者阿爾發投顧總經理陳敏宏表示，依照台灣民眾投資習慣換算，約2300人可以參與，但是有信心在出沙盒時可以落地，投資人將能繼續用定期定額進行全球資產長期投資。

阿爾發投顧公司是台灣第一家機器人理財新創公司，已開發機器人理財服務模式，能就6檔Vanguard ETF進行全球市場指數的投資，過往作法如一般證券商的複委託慣例，採整股數單筆一次投資，及至此次和與複委託零售龍頭券商永豐金證券取得合作機會，聯手研究定期定額投資全球ETF創新實驗計畫，並成功向金管會申請沙盒實驗，領先金融同業。

阿爾發投顧董事長陳志彥表示，此項計畫有三大創新需要實驗：1、機器人理財的技術系統，2、跨機構的API資料共享，3、複委託投資碎股限制予以打破；同時更大的挑戰，是要能接受最低門檻100美元就可以投資，做到4～6檔ETF的全球配置投資組合，業者也要能自行消化複委託的手續費成本，一切都能克服、或成功達到申請的原始目標，最終走出沙盒、在實際市場運行。

永豐金證券總經理江偉源表示，AI智能為證券業打開新的競爭與成長機會，從服務與交易的數位化，到升級邁入金融科技創新，這次成功推出複委託定期定額監理沙盒創新實驗，以API資料共享機制打造客戶跨公司一站式服務體驗，展現永豐金證券在金融科技創新的成果與實力，FinTech的創新運用將是未來開放金融的發展方向。

陳敏宏表示，此項創新計畫另一大特色是阿爾發投顧透過國內最大民間憑證發行機構「TWCA臺灣網路認證」的「行動身份識別服務（Mobile ID）」進行實名身分驗證機制，透過手機輸入門號及身分證字號，就可以經由所屬電信業者確認門號持有人真實身分，完成實名身分識別認證，並搭配電子簽章完成線上開戶。

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