滅火器將出席「2021MTV最強音－團結力量大」演唱會。MTV台提供

MTV台2021最強計畫即將登場！5/29於大直ATT SHOWBOX將邀請十大搖滾歌手、樂團舉辦「2021MTV最強音－團結力量大」演唱會，午、晚兩場演唱會壓軸分別邀來各獲兩座金曲獎肯定的楊乃文與滅火器樂團。

睽違七年將於九月再度開個唱的楊乃文，最近籌備期努力運動不忘美食，5/29也將搶先在MTV最強音演唱會帶來「Silence」、「靜止」等經典歌曲，讓死忠歌迷先暖身。楊乃文透露一個從來沒說過自己很熱血、很團結的小秘密：「國中時，跟同學看到有個校際的現代舞舞蹈比賽，我們很熱血的自己去報名，我們11個人分工，做衣服、做道具、編舞全都自己來，結果到了比賽現場發現，其他參賽學校都是30人以上大陣仗，雖然我們最後沒有得名，但是覺得當時的自己很勇敢、也很團結！」

滅火器樂團也分享：「團結就是萬眾一心，擁有相同的信念、互相扶持一起面對所有的考驗。」而樂團最團結的部分就是：「我們玩樂團不知不覺一起玩了21 年，一起成立火氣音樂、一起創立音樂暨品牌－火球祭，努力用音樂打造國際交流，更努力把收穫帶回家鄉。今年也一起搬回故鄉，目前正在與高雄市政府青年局合作『高速青春－專業直達特快車』」希望能把所有的收穫分享給大家。」十組樂團的精采演出，就在5/29，請歌迷鎖定MTV娛樂台索票活動。5/29(六)午場14：00PM，演出有TRASH、旺福、原子邦妮、麋先生，楊乃文壓軸；晚場19:30PM則是Tizzy Bac、老王樂隊、宇宙人、理想混蛋，最終由滅火器樂團演出。

(中時 )