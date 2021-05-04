華航機師染疫及諾富特飯店群聚案持續擴大，讓民眾人心惶惶，而政府的防疫措施與作為也成為各界關浙的焦點。根據一份網路民調顯示，有超過6成網友認為，諾富特群聚感染疫情延燒，是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施。

網路媒體《NOWnews》以「諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？」為題進行網路投票，投票時間為5月4日至7日，截至晚間6點30分，參與投票的網友中，有66.67%網友認為「是」；有33.33%網友認為「不是」。

認為政府沒做好防疫措施，從而導致感染擴大的網友表示，「應及時做好防護追蹤，並公布」、「感覺已經開始慢慢鬆懈了，加上之前的防疫保險，又有健保，好像對疫情都沒有危機意識」、「不嚴謹的處理態度所造成的後果」、「這次好像比較沒這麼嚴謹」。

認為不是因為政府沒有做好防疫措施，導致感染擴大的網友則指出，「政治不分政黨 防疫不分政府與人民」、「檢討政府不如看看自己有沒關心自己的身體，身體微恙還要到處跑，這種人才應該把名字公布出來。政府能控制的是政策，不能控制的是人，共勉之」、「個人做好防疫就比較不會受到感染或是感染別人。匡列追蹤是政府在發生疫情後，防止疫情擴大的補救措施」。

(中時新聞網)