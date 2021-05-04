藝人馬國畢2013年爆出沉迷職棒簽賭，一度欠下近5千萬債務，還因此賠上一段幸福婚姻，為了不拖累妻女，選擇離婚。所幸他積極面對人生低潮，拍戲兼職打工樣樣來，在短短5年內還清4200萬債務，近年更積極拓展財源，還轉戰臉書直播平台叫賣，現年45歲的他昨日上JET《命運好好玩》，被問及還債進度，坦言去年開設炸雞店收攤，賠了190多萬，等於這一年來賺的錢，必須補這個洞，所以債務並沒有減少多少。

馬國畢為了早日還清債務，積極拓展財源，不僅轉戰直播拍賣，還自行創業開炸雞店，但他昨日受訪坦言，因為去年炸雞店收攤，賠了190多萬，等於這一年來賺的錢要補這個洞，所以債務並沒有減少多少，目前約剩5、6百萬元要還。

20161129中天新聞 簽賭欠5千萬 妻離女散！ 馬國畢賣命還債盼團圓

馬國畢更不忘感謝債主給他空間，讓他有辦法賺錢還債，也透露這些債都是向朋友借的錢，人家不收利息已經很好了，一定會努力把錢還完。至於還款計畫為何？他說目前月收10多萬，幾乎沒存款，食衣住行方面能省則省，每月只留1萬在身上過活，其他全都拿去還債，１個月還10多萬，預計5年之內能把債務還清。

馬國畢因沉迷職棒簽賭，欠下高達近5千萬債務，搞得自己妻離子散，他昔日與媽媽上中天《小明星大跟班》，坦言剛出事時不敢面對父母，媽媽也說那陣子找不到他很擔心，怕兒子被債主綁架，更不惜為兒賣房還債，向朋友借了不少錢，「跟人家借錢不丟臉，借了錢沒還才丟臉。」也就是因父母賣房支持加上他努力工作，馬國畢才能在短時間還清大部分的債務。

(中時新聞網)