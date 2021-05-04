華航機師和諾富特飯店群聚感染風暴持續擴大，隨著本土疫情的升溫，引發民眾提心吊膽，而華航股東會計畫將於5月25日在台北諾富特華航桃園機場飯店舉行年度股東會，讓收到股東會通知書的股東錯愕不已，網友看到也驚呼「最危險的地方最安全」；對此，華航回應表示5月25日的年度股東會將更改會議地點，確認後另行公布。

華航機組人員、諾富特群聚感染擴大，足跡橫跨雙北和桃園多個縣市，今日再增2例本土確診病例，累計26例本土病例，引發外界擔憂台灣是否進入社區感染，指揮中心也坦承，離社區感染已經很近，是社區感染邊緣。

華航股東會地點曝，網驚：最危險的地方最安全。（圖／摘自集保e存摺）

由於諾富特飯店目前為本土群聚感染風暴中心，因此華航股東收到年度股東會通知書，看到地點暫定諾富特飯店，不禁感到有點擔憂，但也認為「應該會換地方」。

而隨著股東會的通知書曝光，PTT上的網友對這個地點感到意外，「股東們瑟瑟發抖中」、「與其上沖下洗，不如天擇一下股東」、「最危險的地方最安全」、「只聽過股票處置沒聽過股東處置的」、「處置股東」。

事實上，華航的年度股東會在2010年以前，一律都在位於台北市仁愛路的空軍官兵活動中心介壽堂舉行，直到2010年才改到如今爆出群聚感染的諾富特飯店舉行。

華航對此回應表示「將於5月25日舉行110年度股東常會，原訂會議地點將更改，待確認後另行公佈」

(中時新聞網)