美國逐漸開放封鎖措施，使能源和對經濟較為敏銳的股票轉強，聯準會主席鮑爾表示，未來幾個月通膨壓力可能會上升，但是一次性的價格上漲，可能只會對通膨產生暫時性的影響。此外，美國財政部長葉倫表示，美國總統拜登的基礎建設計畫不太可能，對美國造成嚴重的通膨，因為基礎建設計畫將在 8 -10 年內逐步完成。

今日台股持續受到疫情擴散的影響，開低走低，且下殺取量，成交量不斷的放大，盤中跌停家數不斷的上升，系統性風險襲擊台股，引發無差別的下殺，加權指數一度暴跌 574 點，逼近季線支撐，預估成交值更衝上7500億元。

指數終場下挫288.57 點，收在 16933.78 點，跌破月線，成交爆量高達 6642 億元，再寫歷史新天量。三大法人賣超82.82億元，其中自營商賣超60.93億元，投信賣超22.77億元，外資及陸資買超0.89億元。

台積電依舊扮演撐盤要角，今日在平盤附近狹幅震盪，終場上漲3元，收在591元。其他電子權值股，鴻海下跌超過3%，聯電、世界、敦泰、華邦電、合晶等電子股獲低接買盤；面板股走勢偏弱，彩晶、群創、友達，跌幅大約在7%~9.9%之間。

傳產方面，最弱勢的族群是玻璃類股，其中台玻、中釉跌停板，航運類股也停止了漲停板的攻勢，陽明下跌8.78%、長榮收在跌停板；鋼鐵類股也殺成一片，官田鋼、盛餘、燁興、春雨、佳大、燁輝跌停收場，大成鋼、威致、海光、高興昌、彰源全數重挫超過9%。

對大盤的看法，台股從上周四（29日）最高17709點至今日最低16647點，三個交易日狂殺近千點，加權指數今天已經跌破月線與萬七大關，明日大盤要迅速站回月線，才有利於止跌回升，且要看OTC季線是否有撐。投資人應趁反彈時減碼，手中持股不能超過5成。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃冠華）

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(中時新聞網)