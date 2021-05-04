避免群聚！ 美麗新宏匯影城單日99元優惠取消 19:552021/05/04 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新莊宏匯廣場「美麗新宏匯影城」一般廳去年12月31日正式開幕，當時曾因疫情關係，取消全天開幕票價優惠活動；原定「皇家廳」5月7日正式開幕，但考量到本土案例增加，為了避免群聚，取消當日全天99元票價優惠活動。 宏匯廣場「美麗新宏匯影城」5月7日票價優惠活動取消。（宏匯廣場提供） 近日因考量疫情嚴峻，配合新北市政府5月2日公告之的防疫政策，宏匯廣場為顧及民眾健康、安全，避免群聚感染，於是公告原定「標準廳同慶，5月7日享樂$99看電影」活動，當天全天99元開幕票價優惠取消。 母親節百貨美食訂位達9成 瓦城帶客秒飛南洋 YABI KITCHEN台北2號店5／5新開幕 (中時 ) #99元 #開幕 #票價優惠 #活動 #美麗新 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陪媽咪逛Outlet 打卡購物一把罩 04:102021/05/05 時尚消費 端午連假搭公共運輸往返北花 公路總局推出多項優惠措施 17:422021/05/04 生活 新潤首季每股稅後盈餘1.88元 17:552021/05/04 財經 疫情影響 桃園新永和市場6月才開幕 04:102021/05/05 地方新聞 定期定額投資全球ETF創新實驗計畫 今年沙盒首案 啟動就合法 04:102021/05/05 財經要聞 古曜威蛋糕藏錢獻媽咪挑戰高難度手作 04:102021/05/05 娛樂新聞 高鐵加碼拚國旅 祭「第二人半價」專案 20:012021/05/04 財經 匯兌成本12個月新低 04:102021/05/05 金融．稅務 高鐵優惠第二波登場 第二人半價即日開賣 12:352021/05/04 生活 工商社論》大陸扶持民營企業宜精準到位 04:102021/05/05 財經要聞 新北北大社宅青銀共居 提前喊卡 04:102021/05/05 焦點要聞 生活熱門新聞 武陵福壽山農場突圍淡季 住4夜每人下殺450元 - 生活 諾富特群聚感染 醫曝高危險人物 飯店4物品病毒多 - 生活 大規模雷雨胞接近中 北北基急發大雨特報 - 生活 獨／情趣店35年驚爆奇葩客們 7旬嬤羞吐「不好說的事」 - 生活 台大生傻眼 學測男分數超低卻靠這招去念牙醫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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