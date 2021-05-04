新莊宏匯廣場「美麗新宏匯影城」一般廳去年12月31日正式開幕，當時曾因疫情關係，取消全天開幕票價優惠活動；原定「皇家廳」5月7日正式開幕，但考量到本土案例增加，為了避免群聚，取消當日全天99元票價優惠活動。

宏匯廣場「美麗新宏匯影城」5月7日票價優惠活動取消。（宏匯廣場提供）

近日因考量疫情嚴峻，配合新北市政府5月2日公告之的防疫政策，宏匯廣場為顧及民眾健康、安全，避免群聚感染，於是公告原定「標準廳同慶，5月7日享樂$99看電影」活動，當天全天99元開幕票價優惠取消。

(中時 )