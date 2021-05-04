上海成全球生活成本最高城市 香港下滑至第3

《2021年全球財富和高端生活報告》對全球25個主要城市的價格走勢進行分析。上海取代香港成為全球生活成本最高的城市，排名上升一名，香港排名下跌兩名至第三。今年報告的焦點之一是新冠疫情對高端消費的影響。以美元計價，價格跌幅最大的奢侈品項目分別是女裝鞋，價格下跌11.7%、酒店套房價格下跌9.3%、高端葡萄酒價格下跌5.6%。

IMF：預計全球經濟成長6% 創40年最大增幅。(圖／多維TW提供)

IMF：預計全球經濟成長6% 創40年最大增幅

IMF預測，今年全球GDP增速可能達到6%，高於此前預計的5.5%。但該機構也指出，經濟前景存在高度不確定性，這在很大程度上取決於新冠疫苗推廣是否成功。IMF特別提到了央行利率的風險—如果美國利率以出乎意料的方式進一步上升，快速復甦可能會帶來金融風險。IMF預計2021年已開發國家經濟將成長5.1%，發展中國家經濟將成長6.7%。

中國用戶寬頻成本全球第4低。(圖／多維TW提供)

中國用戶寬頻成本全球第4低

國際電信聯盟（ITU）報告顯示，無論是移動寬頻還是固定寬頻的用戶使用成本，中國都低於全球水準。中國固網寬頻平均下載速度43.49Mbps，平均上傳為29.02Mbps。與此同時，寬頻每月費用平均僅為35.7元，相比2014年底降低了35.2%。尤其是固定寬頻方面，中國用戶的成本支出僅佔每月人均國民總收入的0.51%，遠低於全球2.9%水準。

台灣農產品出口中國大陸佔20.6%最大宗。(圖／多維TW提供)

台灣農產品出口中國大陸佔20.6%最大宗

受到新冠肺炎疫情影響與包材、海空運費等成本高漲所致，2020年台灣農產品出口總值為49億美元，較2019年減少11.9%。2021年1月至2月出口總值為8億美元，年增6.9%。按出口國家/地區觀察，中國大陸為最大出口地區，出口佔比為20.6%，主要出口釋迦、羽毛及羽絨、石斑魚等；其他主要出口國家/ 地區依序為日本、美國、香港及越南。

延遲退休爭議大 超8成選擇彈性退休。(圖／多維TW提供)

延遲退休爭議大 超8成選擇彈性退休

中國已明確將會實施延遲退休政策。調查顯示，鑒於目前制度尚未完善，84.6%的人傾向於彈性退休制度。就業機構性質不同，支持率的高低也不同。福利較好、較為穩定的政府部門或事業單位對延遲退休的支持率最高，達到了32%，而國有企業、民營企業、自由職業者的支持比例較低，分別為24%、23%、23%。支持延遲退休的受訪者認為，延遲退休能夠「有效利用人力資源」，支持人數佔比為65.63%。在不支持延遲退休的原因中，選擇「擠佔年輕人職場資源」與「擔心身體健康狀況」共同排名第一，佔61.4%。

僅25%消費者信賴社群媒體廣告。(圖／多維TW提供)

僅25%消費者信賴社群媒體廣告

根據YouGov進行的一項調查發現，相比於電視、印刷品等傳統媒體，人們更加不相信新興媒體廣告，尤其是網站和社群媒體。社群媒體廣告是全球最不可信的廣告形式，只有25%全球受訪者信任此類廣告，17個市場中有9個低於這一全球平均水準。比如在英國，僅有10%的人相信社群媒體廣告，而在美國這一數據也只有19%。

《多維TW》月刊066期

(中時新聞網)