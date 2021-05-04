伴隨客戶訂單增加，出貨動能持續放大，上緯投控營收連二揚。4月營收11.64億元，月增28.9％，也較去年同期大幅成長54.41％：前4月營收37.89億元，年成長103.57％。

上緯投控表示，碳纖拉擠碳板繼去年打進三菱重工維特斯（MHI Vestas）供應鏈，現正進入全球風機龍頭GE的認證中，目標今年上半年能完成認證，下半年開始小量出貨。

上緯產品包括環保耐蝕、風電葉片材料和碳纖複合材。碳纖維因日本東麗碳纖受到管制所造成的缺口，加上波音新機接單量提升，且美國政府風電補助延長至今年底，價量行情持穩推進。

上緯投控指出，今年環保耐蝕產品營運持穩成長，碳纖事業正快速起飛，將是今年營運主要動力來源。不過，環保綠能產品因大陸陸上風電的政府補貼去年底落日，市場進入調整期，上緯擬透過提高市占率方式，力拚今年風電材料在大陸的銷售能力守與去年持平，並強化國際市場開拓。

此外，考量歐洲風電發展領先，上緯有意透過找當地廠商代工或購併當地工廠方式，在歐洲建立產能，目標2022年上半年先在歐洲生產風電葉片樹脂，2023年再生產環保耐蝕材料和碳纖拉擠碳板。

(工商 )