受惠台商回流，科技廠辦建案大增，加上房地產開工率提升，預拌混凝土出貨量增加，國產建材實業(2504)4日公布今年首季稅後淨利5.51億元，年增1.05倍，並創同期歷史新高。

國產累計今年前3月合併營收50.93億元，也創下史上同期的最高紀錄，年增29.42%。

國產營運總處總經理吳志仁指出，這波台商回流力道確實相當強勁，以台積電為首的科技大廠，積極在全台工業區展開擴廠，這些「護國群山」為國內混凝土市場帶來龐大需求，尤其是高端混凝土。

國內預拌混凝土市占約17.5％的國產建材指出，包括台積電等「護國群山」科技大廠，在南科、竹科等全台各科學園區，展開大興土木、積極擴廠工程，半導體產業群聚效應發揮下，台灣「西部矽廊」隱然成形，帶旺周遭房市與其供應鏈營建產業的熱絡發展，帶來非常龐大的混凝土需求，讓國產出貨量迭創新高。

國產統計，已供應全台各科學園區約七成廠房工程；國產指出，看好這股「護國群山」帶動台灣整體產業的利多趨勢，這股趨勢將會讓國產建材實業展開黃金十年發展，而目前手中的庫存訂單已經上看兩年以上。

(工商 )