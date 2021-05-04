台東縣「舞夢砂城國際藝術舞團」，日前由團長曾淑羚帶領8位團員，及就讀國中小的5位小舞者，遠赴國立台灣戲曲學院參加為期兩天的「亞太盃國際音樂舞蹈大賽」，勇奪7冠軍、3亞軍、1季軍共11項大獎，成績亮眼。

曾淑羚表示，5月1日、2日為期2天的「亞太盃國際音樂舞蹈大賽」，為亞太地區首屈一指的國際音樂與舞蹈賽事，舞蹈類組原本僅主流性專門科班的芭蕾舞、現代舞、民俗舞、古典舞，今年新增了非主流的肚皮舞及流行舞項目，共計676組個人及團體參賽。

代表台東縣的「舞夢砂城國際藝術舞團」，由團長曾淑羚帶領8位團員與5位小舞者們特地遠赴位於台北的國立台灣戲曲學院參賽，成續斐然。

團體獎項部份，成人專業團體組與國中小專業團體組雙料冠軍、成人社會團體組亞軍。個人獎項部份，潘志雯、曾宥華、余文君分別囊括成人專業組冠、亞、季軍前3名。

均一高中國中部二年級余光希，榮獲國中專業組冠軍。新生國中二年級涂凱淇、新生國中一年級徐瓏軒，分別榮獲國中組冠軍與亞軍。東大附小六年級張愷莉，榮獲國小4-6年級專業組冠軍。東海國小二年級涂凱麗，榮獲國小1-3年級專業組冠軍。

曾淑羚指出，「舞夢砂城國際藝術舞團」已連續七年榮獲「台東縣傑出演藝團隊」，長期在家鄉台東深耕異國舞蹈，對於藝術扎根與培育後繼更是不遺餘力，歷年來已榮獲許多國內外舞蹈節的邀請演出。

(中時 )