岡山秀傳醫院「健康友善社區」4日在永安區保寧里活動中心揭牌。由於母親節將至，岡山秀傳醫院院長趙昭欽送給在場的長輩康乃馨，預祝在場長者母親節快樂。
岡山醫院於2015年起與保寧社區連結，將醫療資訊導入社區中，辦理阿公、阿嬤趣味競賽、血壓量測、心房顫動檢測、骨質密度檢測、健康講座等。
依今年3月人口統計，永安區總人口數共1萬3654人，其中老年人口數達2101人，老年人口比例為15.3％，老化指數高達161％。為延緩社區長者老化，注重生理及心理健康，岡山醫院自2015年與社區結合以來，立即連結資源將醫療資訊導入社區中，辦理血壓量測、血糖檢測、心房顫動檢測、骨質密度檢測、健康講座辦理等，共計服務1596人次。
岡山醫院於去年導入該院設計之銀髮健康運動圈，以「圈」的概念打造老人健身房，為銀髮規律運動注入「樂趣」元素，透過定期體適能檢測，發現社區長者確實在各檢測項目都有穩定進步，顯示老人肌少症風險及老人失能風險都雙雙降低了。
(中時 )
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