台中國家歌劇院今年暑假推出「夏日放／FUN時光」9檔節目，藝術總監邱瑗表示，包括音樂劇、舞蹈、傳統戲曲及歌劇等包羅萬象內容，是適合全年齡的藝術生活劇場。其中，丞舞製作團隊與瑞士琉森舞蹈劇場共同編創的《愛麗絲》，將是世界首演；今年推薦的新概念肢體劇場，有橫掃世界各大藝穗節的頭蓋骨合作社《骨裡古怪1.0》及台灣年輕藝術家共創的《非常態運動－失序邊緣》。

今年推薦的「肢體劇場」，《骨裡古怪1.0》由紐西蘭肢體喜劇天才湯姆．孟克頓（Thom Monckton）在一平方米的舞台空間運用肢體展現滑稽有趣的奇妙世界；《非常態運動－失序邊緣》是國家歌劇院今年「新藝計畫」唯一入選作品，由6位年輕藝術家共同創作。

音樂劇的《熱帶天使》由歌劇院前駐館藝術家林孟寰改編自文學大師陳千武經典小說《活著回來》，描述戰場一對男女情感命運。奇巧劇團的《鞍馬天狗》取材自日本作家大佛次郎的同名原著小說，融合歌仔戲、搖滾樂、豫劇、寶塚風格歌舞及武打等劇場元素豐富。外百老匯音樂劇《I Love You, You’re Perfect, Now Change》由4名台灣音樂劇演員聯手飾演20個故事、50個角色，演繹人生愛情故事。

歌劇有童話歌劇《糖果屋》，由跨領域藝術家Ballboss擔任導演，場景從中世紀跨越至現今現實生活，藉由童話冒險找回對家人的愛；《愛麗絲》是編舞家蔡博丞受邀為瑞士琉森舞蹈劇場編創全新舞作，因瑞士檔期因疫情取消，由丞舞製作團隊首度在台灣演出，將成為世界首演。

此外，《阿忠與我》由台新藝術獎得主周書毅與資深劇場工作者鄭志忠共同創作；真快樂掌中劇團《孟婆・湯》，以現代劇場手法結合布袋戲，加入光影、面具及物件媒材，重新詮釋傳統劇目中經典女性角色。

(中時 )