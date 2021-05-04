美豬國軍吞下肚？近日有自稱海軍官兵的網友在臉書粉專匿名踢爆，海軍左營副供站所提供的豬排，外箱包裝上註明原產地為台灣，內包裝原產地卻標示美國，讓官兵相當憂心廠商團膳。國防部發言人史順文今表示，外箱標示的台灣是製造與加工的地區，內容標示豬肉原產地為美國。對此，反萊豬醫師蘇偉碩直言，現在唯一反制的方法就是8月28日「反萊豬公投」，只要公投過關，就可以在海關擋下拒絕美豬。

網友匿名爆料，表示國軍的供餐竟出現美國豬肉。(圖/翻攝自靠北長官3.0 by 2020 臉書)

據港媒《中評社》4日專訪蘇偉碩醫師，對於國軍吃美豬一事，他認為，今天若非國軍弟兄出來踢爆，不然可能高層也不會承認，他說，本來軍方和退輔會都說不會讓軍人吃美豬，但現在又變相稱不會讓國軍弟兄吃到萊豬。

蘇偉碩認為，進口萊豬流向國軍是遲早的事情，目前看來有萊劑風險的就是從美國進口的豬肉，這些豬肉是不是加工再製造、造包裝，蔡政府應即刻公佈相關進口美豬流向。蔡政府既然說，國軍、榮民、受刑人、運動員、立法院不吃，那相關措施就得落實，否則恐讓部分不肖商人有利可圖。

國防部發言人史順文今4日表示，外箱標示的是製造與加工的地區，也就是台灣，內容則標示豬肉原產地為美國，3月11日已將肉品送去檢驗，確定沒有含瘦肉精，此舉符合衛福部標示規定。

(中時新聞網)