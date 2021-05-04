嘉義大學蘭潭校區員生消費合作社旁的「區塊鏈智能販賣機」4日正式亮相試營運。（嘉義大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義大學蘭潭校區員生消費合作社旁的「區塊鏈智能販賣機」4日正式亮相試營運。（嘉義大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義大學蘭潭校區員生消費合作社旁的「區塊鏈智能販賣機」4日正式亮相試營運。（嘉義大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為協助農民行銷臺灣好水果，嘉義大學邀請阿美鳳梨神農奬得主陳謝美瑛介紹玉蘭花鳳梨及百香果鳳梨。（嘉義大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義大學4日舉辦農特產品暨智能販售推廣會。（嘉義大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義大學今4日上午分享AI人工智慧應用在養蜂技術產製蜂蜜的成果，可連結手機APP的「區塊鏈智能販賣機」也同步亮相，嘉大表示，這台南台灣校園內第1台智能便當機，可讓學生、遊客透過手機預約或現場購買，使用悠遊卡及行動支付馬上就能取餐享用熱呼呼的便當，十分便利。

嘉大校長艾群表示，嘉大員生消費合作社多年來致力於安心食農，在全球新冠疫情嚴峻當下，特別引進「區塊鏈智能販賣機」，除能提供校內師生即時熱呼呼的午、晚餐，也能服務週末假日到蘭潭校區健行或輕旅行的民眾。

好食機科技股分有限公司彭柏雁協理提到，很榮幸與嘉大合作，設置台灣南部第一台可以與手機APP串接的智能販賣機，目前這款顛覆傳統的新零售平台在全台已有百來台，初期供應午、晚餐兩個時段，未來會視師生消費習慣再增加販賣時間。

彭柏雁說，為確保便當品質，敗賣機主要透過整機循環式臭氧離子產生器，讓便當維持在滅菌等級的環境，溫控食材，完整管理食物保鮮期，超過2小時賞味期限，商品會自動鎖住貨道，讓消費者買不到，因此能食得安心、吃得開心。

至於農學院在院長林翰謙帶領下，跨院系教師專業團隊進行產官學合作，以AI人工智慧新科技應用於養蜂技術，在蘭潭校區與社口實驗林場建置養蜂場，推出精純安心的蜂蜜，今也生產上市，艾群說，利用新科技投入傳統養蜂業發展的林下經濟，可協助蜂農創造友善且便捷的生產環境。

(中時 )