嘉義大學今4日上午分享AI人工智慧應用在養蜂技術產製蜂蜜的成果，可連結手機APP的「區塊鏈智能販賣機」也同步亮相，嘉大表示，這台南台灣校園內第1台智能便當機，可讓學生、遊客透過手機預約或現場購買，使用悠遊卡及行動支付馬上就能取餐享用熱呼呼的便當，十分便利。
嘉大校長艾群表示，嘉大員生消費合作社多年來致力於安心食農，在全球新冠疫情嚴峻當下，特別引進「區塊鏈智能販賣機」，除能提供校內師生即時熱呼呼的午、晚餐，也能服務週末假日到蘭潭校區健行或輕旅行的民眾。
好食機科技股分有限公司彭柏雁協理提到，很榮幸與嘉大合作，設置台灣南部第一台可以與手機APP串接的智能販賣機，目前這款顛覆傳統的新零售平台在全台已有百來台，初期供應午、晚餐兩個時段，未來會視師生消費習慣再增加販賣時間。
彭柏雁說，為確保便當品質，敗賣機主要透過整機循環式臭氧離子產生器，讓便當維持在滅菌等級的環境，溫控食材，完整管理食物保鮮期，超過2小時賞味期限，商品會自動鎖住貨道，讓消費者買不到，因此能食得安心、吃得開心。
至於農學院在院長林翰謙帶領下，跨院系教師專業團隊進行產官學合作，以AI人工智慧新科技應用於養蜂技術，在蘭潭校區與社口實驗林場建置養蜂場，推出精純安心的蜂蜜，今也生產上市，艾群說，利用新科技投入傳統養蜂業發展的林下經濟，可協助蜂農創造友善且便捷的生產環境。
(中時 )
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