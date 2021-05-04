台中市六房媽會今天舉辦一場另類遶境，包括生意媽、捷運媽等神尊搭乘捷運遶境祈福。（林欣儀攝）

台中市六房媽會今天舉辦一場另類遶境，包括生意媽、捷運媽等神尊搭乘捷運遶境祈福。（林欣儀攝）

今天是農曆3月23日媽祖聖誕，台中市六房媽會舉辦一場另類遶境慶祝活動，大批信徒陪同「生意媽」、「捷運媽」搭捷運到北屯總站，之後又到舊社站與南興宮媽祖會香。六房媽會理事長黃義村說，早期遶境都是徒步，但時代不同了，媽祖也要與時俱進。

一大早，捷運綠線高鐵台中站熱鬧滾滾，許多民眾遠遠就聽到敲鑼打鼓的聲響，緊接著擔任媽祖先鋒的「報馬仔」引領遶境隊伍刷電子票證進入捷運站，包括生意媽、捷運媽與城隍爺、土地公等神尊都搭乘捷運列車前往北屯總站。

台中市六房媽會理事長黃義村說，這趟「恭逢天上聖母聖誕千秋舉行捷運媽宗教之旅」是盼祈求媽祖保佑平安，神尊與信徒先從高鐵台中站搭到北屯總站，之後前往舊社站南興宮參訪並會香，返回烏日站後再步行前往烏日高鐵市福德祠、九德長春福德祠與九張犁福德祠進行團拜。

黃義村表示，早期遶境活動都是徒步，但時代不同了，現在改用大眾運輸工具，因為媽祖也要跟著時代，大家跟媽祖遶境就輕鬆多了，可以搭車、坐捷運，以歡喜心遶境。昨天是六房媽及捷運媽聖誕，藉由搭乘捷運巡視台中捷運各站，盼祈求大家出入平安。

黃義村強調，這次遶境連齊天大聖都出動，而報馬仔身上扛著的鑼，下方綁著象徵長長久久的韭菜、腳踏實地的豬腳，一切依循古禮。

到烏日站接駕的台中市議員吳瓊華說，在媽祖聖誕日當天請神尊坐捷運，還是捷運媽、生意媽雙后，很新鮮、又跟得上環保風，希望透過媽祖保佑帶給捷運與台中市大眾運輸都能行車平安。

(中時 )