受到缺料、缺貨櫃、認列庫存跌價損失等影響，美律（2439）首季表現遠不如預期，本業陷入虧損，稅後獲利則不到5400萬元，甚至比飽受疫情停工影響的去年首季還要低，EPS僅有0.1元。面對第二季，美律總裁黃朝豊表示持續受到缺料挑戰，預期第二季營收僅會比首季微幅成長，毛利率則維持與首季相近的水準，法人預期第二季獲利恐怕既季減又年減。

但或許有鑒於資本市場近期熱絡，美律董事會通過募資計畫、額度為40億元，以充實營運資金、降低負債，時間與方式則尚未決定，至於與日月光旗下SiP大廠環鴻合資的美鴻，預計第一款產品將在8月出貨。

美律4日舉行第一季財報法說會，美律首季營收77.34億元，勉強達到原先預估營收年增率5成以上的低標區，然而受到低毛利的中國客戶TWS耳機出貨量大，以及關鍵零組件包括藍牙、MCU、DSP、CODEC等多種晶片全面缺貨影響，客戶調配不同產品線的晶片供應連帶拉低美律工廠稼動率，而且，手機用揚聲器也受到第一季客戶降價幅度大、美律在客戶發貨倉庫的庫存水位高，美律必須認列庫存跌價損失，導致首季毛利率僅有10.1％，不僅沒有達到比去年第四季毛利率11.9％成長的原預估，更比飽受COVID-19疫情而延後開工、供應鏈不穩定的去年第一季毛利率還要更低，反應本業獲利的營業利益因而出現虧損、為負7626萬元，營益率為-0.99％。

而在業外的關聯企業（與立訊合資的蘇州廠、東莞廠、越南廠、惠州廠）獲利1.04億元入帳下，美律第一季稅後獲利為2100萬元，比疫情影響下的去年首季稅後獲利還減少55.8％，EPS僅有0.1元。

面對第二季，總裁黃朝豊表示，缺料仍是最大挑戰，缺貨櫃讓美律的產品運送時間、到港卸貨時間都拉長，並且拉高庫存水位，整個下半年可能都會與第一季面臨的狀況差不多，預期第二季營收只會比第一季微幅成長，毛利率維持在與第一季差不多水準。

以去年第二季美律營收64.5億元、毛利率15.5％來說，法人認為，美律第二季營收或有機會年增24％，可是毛利率年減幅度則可能高達5個百分點，加上關聯企業中的蘇州廠也因為淡季之故而貢獻大減，美律第二季獲利難樂觀。

(工商 )