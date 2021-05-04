為協助友邦創造文化附加價值，分享台灣美學設計上的經驗，財團法人國際合作發展基金會（國合會）與財團法人台灣設計研究院（設研院）攜手合作，邀請國內20名設計美學、商品行銷、文化創意領域的名師，製作一系列「設計美學與產品行銷系列課程」，雙方並於今天在松山文創園區創意劇場召開課程發佈記者會。

國合會項秘書長在致詞時表示，台灣在拉丁美洲的友邦除了以咖啡及瑪雅遺跡聞名外，還有相當多富有特色的地方文化、觀光景點及人文特色，因此國合會在瓜地馬拉、尼加拉瓜及巴拉圭推動企業輔導類計畫，協助友邦創造文化附加價值。今天發布的系列課程內容涵蓋「設計概論」、「美學文化」、「產品開發」及「品牌行銷」4大主題，讓友邦新銳設計師、創業家及中小企業能夠透過線上學習平台，和臺灣設計師線上交流互動、激發創意火花。

設研院張基義院長致詞時表示，台灣有很多優秀的設計人才與能量，透過台灣國際援外推展與發展需求，導入設計，以強化台灣設計影響力，輸出台灣設計服務與人才，希望未來能共同促成更多新的火花。

國合會與設研院攜手合作推出的線上課程，凸顯台灣的援外工作不斷與時俱進、推陳出新，此次運用台灣美學及設計能量軟實力，支持友邦提升美學經濟與特色產業發展，為援外計畫找到全新作法。特別是COVID-19疫情所帶來的生活及工作型態改變，讓數位化或跨領域合作均已成未來趨勢。這次與設研院的合作，亦突顯國合會有能力快速回應外在環境挑戰，靈活調整援外計畫執行方式。截至目前，已有超過700名年輕設計工作者註冊報名各項課程，可見友邦對於發展文創產業的迫切需求及蘊藏能量。

近年來為提升我國際影響力，國合會積極推動公、私部門及跨領域合作，整合運用科學、技術與創新工具，同時也將擴大全民參與機會，以公、私、民夥伴關係的策略擴大台灣的援外網絡與能量，具體回應友邦對我協助經濟、社會發展之期待，深化雙邊合作關係及彰顯外交援助效益。

(中時 )