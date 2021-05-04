6旬老翁銀行領100萬要給檢察官，北市警找新聞勸說急制止。

63歲王姓老翁日前前往康定路某銀行，急著要領出100萬現金，說要交給檢察官才不會被抓，萬華警方到場後極力勸說是詐騙，員警後來靈機一動，拿手機找尋類似的詐騙新聞，老翁看後發現說詞一模一樣，這才相信是被騙，及時保住自己的百萬老本。

萬華分局龍山所警方日前獲報，有民眾在銀行臨櫃要領100萬，神色慌張焦急，行員詢問用途時更是支吾其詞，表示「我就是急用，不要問啦！」，疑似遭到歹徒話術詐騙。

警方到場時，王姓老翁原本不願吐實，後來才表示上午接到自稱台北地檢署吳姓檢察官來電，指他涉及1起老鼠會吸金詐欺案件，老翁疑似是共犯，現要清查他的戶頭，還說要拿100萬出來才能交保。

警方當即告知王這是詐騙，為取信對方，還用手機找尋類似的新聞，強調檢察官不可能用電話講案情，也不可能沒看到人、審理就決定交保。

老翁看完網路新聞後，才漸漸相信差點被騙，對行員及警方及時攔阻不斷致謝，最後放心離去。

萬華分局長張隆興表示，無論民眾被詐騙的金額多寡，只要成功守住民眾的辛苦財都是功德一件，況且一旦被詐騙集團得手，後續就可能再度受騙，導致鉅額損失。因此特別要求派出所，針對金融機構加強宣導，落實關懷提問，遇有臨櫃提領或匯款大量現金，視狀況及時通報警方，共同保障民眾財產安全。

(中時 )