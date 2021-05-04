來到5月，許多人都非常好奇自己今年的運勢將會如何發展？運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，生肖屬羊、狗、馬、龍、牛的人運勢在2021下半年將會苦盡甘來，終於擺脫前幾個月的霉運，有浴火重生的感覺，事業運、財運、桃花運都跟著水漲船高，生活過得越來越順利。

▍第五名：生肖羊

生肖羊上半年職場小人遍布，空有一身才能卻處處受到打壓，有志難伸，整天忙著應付背後小動作不斷的小人，根本無暇顧及生活中其他方面的狀況。幸好從下半年開始有福星關照，在工作上只要低調行事，謹慎小心的完成任務，不被人說閒話，自然就能一路平安，否極泰來，特別可以期待一下農曆十月亥未三合的期間，將有機運降臨。

▍第四名：生肖狗

生肖狗今年的課題是如何控制情緒、避免大暴走，2021年十分容易因為跟別人的一點口角是非，在失去理智的情況下，引來合約訴訟、官司問題。幸好從下半年起有福星照耀，只要別把自己當成受害者，控制好情緒，不再隨便亂發脾氣，在事業上將有貴人相助，運勢可化凶為吉、轉禍為福。特別可以期待一下農曆十月天喜星交集的期間，將有機運降臨。

▍第三名：生肖馬

生肖馬在這一年面臨小人迫害的慘況，過去幾個月無論是工作職場或是朋友之間，就是會有小人讓你背黑鍋，或是故意陷害你，造成投資錯誤，損失大筆資金。不過，因為你平時待人真誠，默默累積不少福報，從下半年開始，有福星來為你的事業助力，一旦事業運勢水漲船高，自然就有錢財進帳，讓你一吐過去幾個月的霉氣。特別可以期待一下農曆九月午戌三合的期間，將有機運降臨。

▍第二名：生肖龍

生肖龍在過去這幾個月，無論是生活、工作事業、感情生活都遭受到不小程度的破壞，甚至是為家人花費為數不小的金錢，各方面的影響讓你狀態欠佳。幸好從下半年起，有福星高照，讓你桃花盛開，異性緣變好，加上左右逢源的貴人，為你介紹好緣份，或帶你結識人脈，為事業助力，一甩上半年的衰運陰霾，尤其要注意年長女性的邀約，她們會是你的貴人。特別可以期待一下農曆十一月子辰三合的期間，將有機運降臨。

▍第一名：生肖牛

生肖牛值年太歲，在過去幾個月來，整體運勢受到凶星的壓迫，在事業、財運及健康方面有大幅影響，處在諸事不順的情況，一肚子怨氣無處發洩。好在下半年開始，桃花運勢有福星照耀，將你從無底深淵解救出來，單身者有機會遇見命中注定的正緣桃花，有伴侶的人甚至有極大可能會步入人生下個階段，已婚者夫妻感情持續升溫，情感生活是生肖牛在低落運勢之下的安慰劑。特別可以期待一下農曆十一月子丑六合的期間，將有機運降臨。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)