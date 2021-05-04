台電台北南區營業處今（4）日舉行新、卸任處長交接典禮，卸任處長蔡志孟陞任台電總管理處業務處處長，遺缺則由嘉義區營業處處長謝義隆接任，交接儀式由台電公司配售電副總經理王耀庭監交，新北市議長蔣根煌、台灣電力工會董事彭繼宗等各界來賓及台電主管在場觀禮，順利完成交接。

王耀庭指出，台北南區營業處在蔡志孟處長帶領下，積極推動完成多項重要績效工作，並與新北市政府及台北市政府各單位共同舉辦多項公益活動等，獲得市政府、民眾的認同與肯定，有效提升公司形象，對內戮力促進勞資關係和諧，使得台北南區營業處在工安、績效，以及為民服務各方面，都有卓越表現，因此公司借重蔡處長專才，請他到總處業務處，為台電全省 24 個區處繼續服務。

王耀庭說，新任處長謝義隆自基層做起，任事積極盡責，為人謙和、自我期許甚高、領導風格開明平易近人，對上級交辦事項都能全力以赴，歷練完整；相信以他過去豐富經驗，以及在歷任處長打下的良好基礎下，一定能夠繼續領導台電台北南區營業處的團隊積極推展業務，開創比以往更優異的成績。

謝義隆表示，未來希望能夠以敏捷組織的思維、團隊精神為數位轉型服務準備，帶領北南區處同仁共同努力，並持續追求提供穩定電力，讓用戶享有優良的用電品質，同時期許工安零災害、勞資和諧，共同營造友善安心的工作環境。

(中時 )