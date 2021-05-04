印度疫情嚴峻，外交部領務局今天對印度全境發布紅色旅遊警示，提醒民眾不宜前往、並儘速離境。此外，駐印度代表處考量目前情勢，今天起全體人員居家辦公至5月14日，領務服務維持預約制。

外交部領務局下午發布新聞稿指出，印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情3月初開始急速惡化，自4月28日起每日逾35萬人確診，德里地區每日約2.5萬人確診，至4月30日止，全國確診人數近1900萬人，醫院病床及氧氣供應嚴重不足，醫療系統難以負荷，

領務局對印度德里、孟買、加爾各答，及其他印度地區發布紅色旅遊警示，呼籲民眾非必要勿前往，並宜儘速離境。國人在印旅遊期間，若遇任何急難事件需要協助，可撥打駐印度代表處急難救助電話+91-9810-502-610，或撥打外交部緊急聯絡中心電話+886-800-085-095。

外交部另表示，駐印度代表處及駐清奈辦事處都持續積極強化各項防疫措施，包括進行居家及分組分流上班，領務服務維持預約制，以保護駐處職員的健康與安全。

外交部說，駐印度代表處上週有3位人員確診，均已進行居家隔離及自主健康管理；駐處立即依照緊急應變計畫及印度政府相關規定，啟動防疫標準作業程序，立刻通報所在的辦公大樓，並對辦公室進行全面消毒作業。

外交部指出，駐印度代表處於4月30日安排駐處其他17位人員進行核酸檢驗（PCR）採檢，其中2位今天確診後立即採取居家隔離方式處理，其餘人員檢測結果為陰性。

外交部說，駐印度代表處考量目前情勢需要，決定自今天起全體人員居家辦公至5月14日，並已洽請印度外交部為確診人員提供所需醫療協助；駐處同時持續向國內機關專業諮詢個人保健等防疫措施。

外交部有4種旅遊警示燈號：灰色警示為提醒注意，黃色警示是特別注意旅遊安全並檢討應否前往；橙色警示是避免非必要旅行；紅色警示是不宜前往，宜儘速離境。

(中央社)