柬埔寨近期爆發新冠肺炎（Covid-19）本土疫情，確診人數急驟增加，第一銀行於4月19日起，金邊分行為確保當地金融服務不中斷，初期依當地政府要求先暫停金邊市內八家支行營業，後隨政府動態管制措施，4月29日逐步恢復部分支行基本營運，外省暹粒支行則不受影響照常營業。金邊分行在落實防疫措施前提下，持續以維持低限度方式營運，提供緊急必要的金融服務。

考量新冠肺炎疫情持續升溫，柬埔寨政府宣布金邊市及甘拉省大金甌市自4月15日至5月5日止全面封城，並於4月17日提升管制措施，金融機構雖得持續營業，惟上班人員須事先向政府申請核准。

相較部分金融同業以全面暫停營業方式因應疫情，第一銀行金邊分行考量暫停金融服務，恐嚴重影響當地居民日常生活，在落實防疫措施前提下，持續以維持低限度方式營運，以確保金融服務不中斷。

第一銀行金邊分行成立於1998年，在柬埔寨經營紮根超過20年，是最早進入柬埔寨的臺資銀行，也是第一批進入柬埔寨的外資銀行，目前在柬埔寨營業據點高達10個，營業據點遍佈整個大金邊市，並已擴展至外省暹粒市。

金邊分行去年稅前盈餘達4,708萬美元，居第一銀行海外分行之冠，今年第一季獲利更較去年同期成長高達37％，整體獲利在臺資銀行排名第一，且超過九成獲利為當地企業及人士所貢獻，在地化程度近百分百，深受當地人士信賴。

此外，第一銀行金邊分行為服務柬埔寨在地客戶，除既有網路銀行業務外，亦推出金融卡及行動銀行APP等數位服務，提供快速登入、歸戶查詢、自行轉帳、利率查詢及匯率查詢等服務功能，在疫情期間，更能確保客戶權益不受損，達到金融服務無遠弗屆。

第一銀行金邊分行在追求經營績效的同時，亦不忘回饋當地社會，持續秉持在地化經營理念深耕柬埔寨市場，落實在地關懷，除曾多次攜手當地臺資企業舉辦義診活動外，每年亦多次購買白米、文具及衣物等多項民生必需物資捐助當地弱勢團體及慈善機構，近兩年，在新冠肺炎疫情下，更以捐贈口罩、贊助疫苗等方式，協助當地政府及人民對抗新冠疫情。

此次，柬埔寨新冠肺炎本土疫情急速升溫，第一銀行金邊分行本於取之於社會、用之於社會之在地化經營理念，以提供金融服務不中斷之方式，陪同柬埔寨全體人民共同對抗新冠疫情，期望儘快度過此次難關。

(工商 )