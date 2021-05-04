江啟臣臉書發文。(摘自江啟臣臉書)

江啟臣臉書發文。(摘自江啟臣臉書)

民進黨立委蘇巧慧、李昆澤提出公投法修正草案，國民黨主席江啟臣在臉書砲轟說，民進黨走了三十年的公投倡議，短短五年執政，竟然轉身變成公投終結者。

江啟臣說，三十年前，林義雄先生成立核四公投促進會。四年多前，蔡英文一手主導公投法修法，下降門檻。修法完成當時，民進黨黨內無不歡欣鼓舞。沒想到民進黨幾十年來對於制度修法的努力與核心價值，抵不過一次選舉的失敗。三年多前，公投與九合一選舉的結果，讓民進黨再次修法，廢黜努力多時的公投綁大選制度。

他說，修法過後，完全執政的民進黨政府，繼續將公投視為洪水猛獸。對於目前進行中的四項公投案，民進黨鮮少正面溝通，只有攻擊抹黑，令人失望。這次民進黨立委甚至再次提出提案，只要有心人士刻意假冒3萬份連署，就可以輕易否定公投連署，等於企圖直接用修法，終結公投制度。這樣的做法，反應出民進黨對於台灣人民的不信任！更是象徵民進黨對於直接民意的恐懼！

江啟臣表示，公投是直接民權的行使，是彌補代議制度的不足，在政治現實上，更是人民除了投票行使人事同意之外，新增加政策決議的權力。民進黨如此恐懼公投制度的心態，不但是執政在野的雙標，更是完全執政的傲慢與心虛。

「你可以針對公投案投下不同意票，但不應該否定公投制度！」江啟臣強調，民進黨應該分清楚制度跟議題。執政黨針對公投案，當然可以捍衛自己的立場、政策，更應該加強與人民溝通，但如果只是因為對於議題的恐懼，就要輕易調整制度，絕對不是民主政治的良性發展。

(中時 )