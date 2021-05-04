有國軍弟兄質疑美豬混充台豬。（取自靠北長官）

臉書粉絲專頁「靠北長官」一篇貼文指出，高雄左營副供站的豬排外箱包裝上註明原產地為台灣，內包裝原產地卻標示美國。網友諷刺，「想吃還吃不到，還敢嫌」！

對此，國防部發言人史順文今（4）日表示，外箱標示的是製造與加工的地區，也就是台灣，內容則標示豬肉原產地為美國，此舉符合衛福部標示規定。

史順文說，國軍伙食確實強調以國產豬肉為主，但廠商來參加招標、符合相關規範，且產品是合格的，國防部會要求其按衛福部規定標示原產地，一切依規定執行。

史順文並出示檢驗報告指出，副供站為維護官兵健康，在3月11日將肉品送去檢驗，確定沒有含瘦肉精，產品標示也是符合衛福部規定，官兵可以放心，沒有問題。

PTT網友諷刺，「這是台灣價值值，吃一點也在哀哀叫」、「菸黨餵的，還嫌」、「夢幻逸品能吃到是福氣啊」、「黨叫你吃，就給我吃」、「每次都國軍先中獎，不意外」、「之前不是掛保證官兵不會吃到美豬嗎」、「國軍又沒有台灣價值，怎麼了嗎？」、「話那麼多，乖乖吃就對了」、「想吃還吃不到，還敢嫌」、「笑死，真的都給國軍弟兄吃」、「覺青817趕快加入志願役啊，不是很想吃？」

(中時新聞網)