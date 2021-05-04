有「抗癌歌手」之稱的香港女歌手李明蔚（Sarena），2012年罹患罕見的鼻咽腺樣囊性癌，多年來病情反覆，她卻沒有放棄希望，積極對抗病魔。未料今日傳出噩耗，好友馬浚偉早前代李明蔚家人在臉書PO文，證實李明蔚已於今日下午午5時10分，回到天父懷抱，享年31歲。

李明蔚抗癌長達9年，今日不敵病魔逝世享年31歲，她的好友馬浚偉今日代家屬在臉書證實噩耗，「按照Sarena 李明蔚的意願，本人（馬浚偉）代表她的家人在此公告，明蔚於今天，即2021年5月4日下午5時10分，回到了天父的懷抱。感謝各方對明蔚一直以來的關心、支持和愛護！感恩！祝福大家！Amen！」

李明蔚2012年確診罹患罕見癌症，並在半年內進行4次化療與38次電療，治療過程極其辛苦，更導致她聲帶受損，原本一張清秀臉蛋也因此癱瘓、右眼失明，但她始終沒放棄求生希望，終於在2017年成功穩定病情，重拾歌手夢推出單曲《交換愛情》。

Sarena Li Sarena Li 李明蔚 Sarena Li MW 由馬浚偉 Steven Ma 發佈於 2021年4月30日 星期五

未料她近年健康狀況急轉直下，癌細胞已擴散到肝、腎等，上個月底更在臉書透露身體變差，已無法一一在臉書回覆大家的問候，「未來的路會怎樣，我自己都不清楚，不過我依然會努力，希望！」更感謝馬浚偉做了《交換愛情》MV送她，而這支MV也成為她最後遺作。

(中時新聞網)