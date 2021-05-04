台股繼3日重挫344點，今(4日)盤中指數高低震盪達680點，停利、停損賣壓一齊湧現，恐慌性殺盤讓先前十分火熱的面板、鋼鐵、航運族群有多檔在盤中殺到跌停板，指數跌破月線、失守萬七大關，市場原本還猜測是不是外資賣壓出籠，收盤後發現，外資竟然逆勢低接0.89億元，而在外資買超前10名個股中，則出現開發金、中信金、國泰金等3檔金融股。

摩爾投顧分析師陳昆仁表示，今年以來，台股曾經在農曆年前以及2、3月的時候跌破月線支撐，農曆年前是因為封關在即，投資人不想抱股過年的氣氛影響，2、3月時則是適逢全球半導體股修正，但兩次修正都有守住月線，接著4月之後就一路衝高，今日再度跌破月線就要觀察指數是否能拉回守穩月線後再上，因此，本周的台股表現相當重要。

每當台股盤中重挫時，常會有人問是不是外資在賣股，不過，今天可別誤會外資，根據統計，三大法人合計賣超82.81億元，其中，自營商賣超60.93億元，投信賣超22.77億元，至於外資則是轉賣為買，買超0.89億元，另外，新台幣兌美元匯率今日收盤升值2.7分，也沒有外資大舉匯出的跡象。

陳昆仁指出，外資昨日賣超，今日小買，今日的重挫應該是內資多殺多所致，台積電收盤上漲3元，貢獻大盤26點，合計前10大權值股僅下跌26點，且外資並未大幅賣超，他認為台股並沒有明確轉空的疑慮，只是漲多的短線恐慌性賣壓多殺多的情形，加以疫情的不確定性因素所致，今日爆大量的K線下緣能否守住，或是站回月線，將是後續觀察的重要指標。

(中時新聞網)