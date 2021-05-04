適逢母親節前夕，法務部行政執行署全國13分署4日下午同步舉辦「123聯合拍賣會」，由於提供各種應節拍賣品讓民眾競買，買氣熱絡，共拍賣9077萬7647元。

行政執行署表示，本次拍賣動產有國瑞自用大貨車、FORD轎車、MAZDA轎車、三陽汽車、國瑞汽車、本田汽車、中華汽車、TOYOTA小客車、50鈴柴油貨車等，另有燜燒鍋、不沾鍋、股票、郵票、玉飾、手鍊、項鍊、戒指、方解石花瓶、玉珮、玉雕刻品、水晶洞、菊石化石、黑玫瑰石、龍龜造型黑曜石、原木桌、櫸木茶盤、黃槐樹柳、越肖樹柳、木雕、木製花瓶、手工陶器、杯墊、元寶型鹽燈、iPad Mini、iPhone 8、托特包、手機、手環、法式美妝保養清潔用品、美妝用品、純植物性有機保養品、寵物用品、日本清酒、日本燒酎、東引陳年高梁酒、金門高梁酒、路易老爺干邑XO、法國喬貝拉特紅酒、布丁、檸檬蛋糕、綜合慕斯蛋糕、法式甜點、台式蛋糕、保健食品、櫥櫃、小電扇等，動產拍定金額合計172萬1482元。

另不動產拍定金額合計8905萬6165元，其中以台北分署受台北地檢署囑託拍賣之北市中正區金門街已故軍火商汪傳浦房產以3,021萬元拍定金額最高，另受囑託拍賣之新北市新店區中華段土地，以1,578萬元拍定。宜蘭分署拍賣宜蘭縣員山鄉建物以1,638萬元拍定，另拍賣基隆市信義區土地，以33萬2,800元拍定。臺中分署拍賣臺中市梧棲區土地，以323萬元拍定。臺南分署拍賣臺南市東山區土地，以195萬3,000元拍定、另拍賣臺南市麻豆區土地，以31萬2,320元拍定。士林分署拍賣3筆汐止土地共計361萬3,500元拍定。嘉義分署拍賣麥寮鄉土地，以411萬6,780元拍定、另拍賣六腳鄉土地，以133萬6,600元拍定。桃園分署拍賣桃園市桃園區西埔段建物，以741萬2,000元拍定。花蓮分署拍賣秀林鄉透天房屋持分1／4，以43萬3,000元拍定，成果豐碩。

(中時 )