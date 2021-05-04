楊一展(左)飾演張庭瑚的哥哥振良。（星泰娛樂提供）

即將14日上映的電影《轉彎之後》集結多位星光卡司客串助陣，其中飾演張庭瑚哥哥的楊一展與陳淑芳，2位《孤味》破億幸運星再一次「差點同框」，演同一部電影，卻沒有合體對手戲，另類緣分令人驚嘆。

楊一展說：「《轉彎之後》拍攝期早於《孤味》，沒想到我這麼早就和淑芳阿姨結緣，只能說是上天安排，阿姨的人生就是一部戲，她的人生歷練絕對多我們後生晚輩好幾倍，非常希望有機會跟阿姨合作對戲。」陳淑芳也說：「希望有機會能一起同台飆戲。」

電影中顏卓靈因騎車中暑昏倒，好心婆婆陳淑芳開車經過相救撿回家，過程中得知陳淑芳過去是經營西裝店的縫紉師傅，張庭瑚、顏卓靈、柏智杰為完成黃堯心願，請陳淑芳親手縫製婚紗，四人一起拍攝婚紗照。拍攝陳淑芳縫紉的戲份時，因使用的縫紉機不是家用的，所以陳淑芳操作上不太熟練，很感謝導演願意教她，也認為自己可以跟年輕人一起拍戲、學戲很好。

此外，金士傑、黃嘉千、應蔚民也在片中客串，其中與魏德聖導演合作多次的應蔚民，演出修車師傅一角，黃千殷導演說：「他在《海角七號》的幽默演出，完全適合電影裡面腳踏車老闆的角色，他試造型穿上戲服的時候，我們就已經覺得光看造型就很有喜感了。」

應蔚民則表示：「我小時候組裝過越野自行車，因此對腳踏車零件已經熟悉，加上現場有師傅指導，上手並不困難。」魏德聖監製讚來客串演員：「他們都在扮演那些角色的時候，都演得會讓你相信他就是會出現在那個地方的那個人，相當精彩。」

(中時 )