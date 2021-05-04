台北市中山區鉅星匯餐廳3日晚間義警餐敘邀請雙北警察局長參與，卻爆發潑蟑之亂，5名嫌犯逃逸。繼1名17歲少女下午落網之後，另外4名嫌犯傳出想要向警方投案。據了解，其中3人潛逃新竹，透過中間人聯繫中山分局，表達投案意願，另外1人則是透過律師協助，向警方表示願意投案。不過目前中山分局並未證實相關消息，僅強調4名在逃嫌犯身份已經掌握，很快就可以逮捕歸案。

(中時新聞網)