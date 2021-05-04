【小強之亂】潑蟑在逃4嫌喊話願投案 警方未鬆口：查緝中 19:222021/05/04 中時新聞網 陳泳溙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 【小強之亂】潑蟑在逃4嫌喊話願投案 警方未鬆口：查緝中（胡欣男翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市中山區鉅星匯餐廳3日晚間義警餐敘邀請雙北警察局長參與，卻爆發潑蟑之亂，5名嫌犯逃逸。繼1名17歲少女下午落網之後，另外4名嫌犯傳出想要向警方投案。據了解，其中3人潛逃新竹，透過中間人聯繫中山分局，表達投案意願，另外1人則是透過律師協助，向警方表示願意投案。不過目前中山分局並未證實相關消息，僅強調4名在逃嫌犯身份已經掌握，很快就可以逮捕歸案。 【小強之亂】雙北局長餐敘遭擲蟑螂 蔣萬安：警方應儘速查明真相 【小強之亂】250隻100元 賣家現身：他說越大隻越好 (中時新聞網) #投案 #小強之亂 #潑蟑 #律師 #中山分局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【小強之亂】雙北局長聚餐遭灑千隻蟑螂鬧場 警研判：給餐廳難看 09:102021/05/04 社會 【小強之亂】警方餐敘竟遭擲蟑螂 徐巧芯：警方應硬起來 13:142021/05/04 政治 【小強之亂】義警餐會砸蟑螂恐嚇 柯文哲：儘速抓人給交代 08:502021/05/04 社會 【小強之亂】餐廳遭丟上千蟑螂巧在場 陳嘉昌：犯嫌挑釁警方可能性小 08:132021/05/04 社會 【小強之亂】潑蟑黑幫逃逸路線曝光 1小時繞過雙北7行政區 15:042021/05/04 社會 【小強之亂】雙北警局長聚餐遭砸蟑螂恐嚇 北市中山分局最新說明 09:552021/05/04 社會 【小強之亂】】陳嘉昌臨危不亂 唱完〈黃昏的故鄉〉 徹夜坐鎮中山分局 05:572021/05/04 社會 【小強之亂】雙北警局長餐敘遭潑蟑螂 基層警：形象傷害大要檢討 11:592021/05/04 社會 【小強之亂】警方以車追人 漏夜圍捕5名蟑螂怪客 05:582021/05/04 社會 【小強之亂】砸蟑螂黑衣人身分曝光 北投黑幫喬債務警告餐廳老闆 09:282021/05/04 社會 【小強之亂】黑衣人蝦皮購「櫻桃紅蟑螂」 犯罪工具足跡曝光 15:042021/05/04 社會 社會熱門新聞 雲林國中妹慘死家中懸案19年 被託夢男大生現身：人名都說了 - 社會 【小強之亂】4嫌赴中山分局投案打錯算盤 當場遭到警方拘捕 - 社會 【小強之亂】落網少女為1500萬債務潑蟑 得知警察聚餐：完蛋了 - 社會 【小強之亂】潑蟑在逃4嫌喊話願投案 警方未鬆口：查緝中 - 社會 台東遊艇翻覆2人送醫無大礙 女伴開高叉長裙太吸睛秒歪樓 - 新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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