台南市府致力於將七股海鮮節等產業文化活動辦好。(台南市府提供／劉秀芬台南傳真)

台南市七區股區文蛤、虱目魚的養殖面積是全國第一，更有潟湖、沙洲、紅樹林、黑面琵鷺生態資源、台灣本島極西點的國聖燈塔，觀光資源相當豐富，台南市長黃偉哲4日視察龍山里六成排水護岸加高工程，並聽取七股區政建設簡報，要全力打造七股成為台南濱海旅遊魅力亮點及漁村深度旅遊首選。

台南市長黃偉哲表示，七股是他的故鄉，在地的各項建設要拜託各位里長支持努力，對於六成排水護岸加高工程將盡快完工，以在汛期來臨時預防淹水，而市府努力的最大目標就是讓鄉親的房舍、田園及道路都不會淹水。

台南市政府表示，近2年投入約2億元經費專注在護岸、水門及道路改善等基礎建設，投入450萬元施作龍山里六成排水護岸加高工程，大幅降低社區淹水風險；挹注447萬8000元重建大寮排水8號水門，提升防汛功能；鹽埕里、大潭里、溪南里及永吉里易淹水地區也裝設感測監視器，提升防災應變速度。

在觀光發展上，台南市力推的七股海鮮節，每年夏天亦穩定吸引逾2萬人次觀光，以及虱目魚產業文化季也有許多觀光客踴躍參加，市府更投入431萬元進行觀海樓聯絡道路及廁所改善，提供用路人及遊客安全舒適的旅遊環境，藉由打造更優質的觀光場域，進而帶動七股觀光等各產業的經濟發展。

目前已進入實質開發的七股科技工業區，未來預計更將能創造逾9000個工作機會，吸引年輕人返鄉服務，帶動七股活化進步，台南市政府將持續從產業發展、觀光旅遊及區域開發等各面向，全力推動七股發展在地特色優勢，成為台南濱海的觀光亮點。

(中時 )