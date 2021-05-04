股市上漲、新台幣回貶，壽險業創造驚奇3月。金管會4日公布，今年首季壽險稅前獲利1,718億元，創歷史同期新高，且較去年同期多1,085億元，成長幅度逾171％；同時因為3月新台幣兌美元匯率回貶到28.531元，壽險單月匯兌總成本降到135億元左右，創12個月新低。

壽險業到3月底國外投資金額逾新台幣18.6兆元，不含外幣保單亦有13兆元，若完全不避險，則首季其實有匯兌利益新台幣243億元，全部出現在3月，即完全不避險下，3月壽險公司出現匯兌利率新台幣1,036億元。

但因為壽險公司海外投資至少5成以上，有進行換匯（CS）或無本金遠期外匯（NDF）的避險，因此首季購買避險工成本達3,95億元，即每月都是124~145億元，今年前2個月因為新台幣都是升值，避險工具產生效果，有評價利益491億元，3月新台幣貶值，避險工具即出現888億元的評價損失，吃掉3月的匯兌利益。

再加上壽險公司因為有匯兌利益，增提外匯準備金，單月增提157億元，其中，南山人壽3月有一次性增提50億元，3月底整體壽險公司外匯準備金水位重回500億元以上，達526億元，亦是12個月來新高。

累計首季壽險公司匯兌總成本達新台幣613億元，比去年同期的528億元，增加16％，主要還是因為增提外匯準備金。

因為股債都走多頭行情，壽險業首季扣掉549 億元匯兌及避險成本（不含提存外匯準備金），國外投資淨收益仍有新台幣2,677億元，應也是創同期的歷史高點。

壽險公司首季實現不少股債利益，稅前獲利1,718億元，已是去年全年稅前獲利的83％以上，若加上產險業首季稅前獲利55億元，則保險業前三月稅前共獲利1,773億元，比去年同期大幅成長167％。

(工商 )