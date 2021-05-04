Tank呂建忠再度攜手《你的情歌》導演安竹間，為LINE TV及 LINE 貼文串將於5月20日上映的首部直式微想劇《愛的奧特萊斯》製作並獻唱主題曲〈電電的〉與宣傳曲〈寫給明天的情書〉。Tank從《終極一班》、《花樣少年少女》到近期的《你的情歌》，已為多部影視作品唱作深受喜愛的經典主題曲，繼去年與導演安竹間創作同名電影主題曲《你的情歌》在YouTube創造破千萬點擊，榮登YouTube 2020年度音樂瀏覧第4名，並搶下同年kkbox年度單曲累積榜第8名後再度攜手合作。

為了讓Tank能夠更精準地創作並詮釋〈電電的〉這首歌，導演和Tank交流了許多想法，希望呼應劇中在虛擬愛情的採購聖地 -『愛的奧特萊斯(the Love’s Outlet)』，Tank表示 :「創作這首歌的過程很掙扎，因為要跳脫框架的思考又擔心寫得太複雜，我盡可能地把每一段樂句都簡化，也花費許多心思在旋律以及和聲的安排，情感上參考了劇中男主角的性格與心境，與導演一起完成了這首歌，希望能帶給聽眾全新的感受與刺激 ，也希望每個人都可以像劇中一樣，來電的愛情都是自己真心想要的，遇見那值得陷入的世界！ 」

〈寫給明天的情書〉是Tank與導演安竹間繼〈你的情歌〉、〈我在呢〉後，共同創作的第三首抒情歌，主要闡述《愛的奧特萊斯》劇情裡，18歲的男孩透過一場奇幻的交易得到了女孩的愛，而當交易的保存期限將至，兩人都不確定未來是否還記得彼此的愛，TANK形容他在配唱時，不特意唱得太悲傷，而是用更沉穩更溫暖的心境和歌聲去紀錄歌裡的刻骨銘心。

而另一首由閻奕格同步挑戰不同曲風演唱的〈寫給明天的情書〉版本，將於5月11日數位上架，這也是她至今唱過編曲樂器最少的一首歌，僅用尼龍吉他和大提琴編製的民謠曲風，閻奕格以女生觀點安慰男生，不想放掉這段感情，用對愛堅定的態度去安慰對方，溫暖但微傷心的對話感覺。

對於這次《愛的奧特萊斯》直式微想劇的合作，讓格格最有感的是，劇情中需要提供自己的優點去交換愛情，這樣人生大難題，如果真要我用歌聲去交換愛情，這輩子再也不能唱歌，我應該沒辦法，寧可孤獨一輩子，但可能到了人生某一個階段，又會覺得一個人好孤獨⋯。或許這部劇值得大家去看去思考的是：「藉此反問自己，你的人生中，到底什麼才是最重要的吧！」

Tank呂建忠為《愛的奧特萊斯》獻聲。（愛德斯提供）

閻奕格為《愛的奧特萊斯》獻聲。（華研國際提供)

(中時 )