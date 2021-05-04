台中市水利局推動水湳水資源回收中心放流水回收再利用計畫，未來每日可輸送1萬噸的再生水至中科台中園區作為產業用水使用。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

台中市水利局推動水湳水資源回收中心放流水回收再利用計畫，未來每日可輸送1萬噸的再生水至中科台中園區作為產業用水使用。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

為紓解台中水荒，增加多元水源供各界取用已是必然趨勢。台中市水利局4日舉辦水湳水資源回收中心放流水回收再利用計畫招商說明會，內政部營建署、中科管理局、40家營造廠商、工程顧問業及廢汙水處理等業者均到場共襄盛舉，預計年底招商，2023年啟用供水。

「水湳水資源回收中心放流水回收再利用計畫」為中部地區首次與高科技產業合作的再生水案，具指標性意義。說明會現場多家廠商與業界專家溝通交流反應熱烈，相關建議水利局將進一步謹慎評估並酌予參採，希望可儘速促成民間參與及後續招商程序。

水利局長范世億表示，經多次與中央跨部會協商，今年3月與中科管理局、友達光電、聯豐精密科技及亞東工業氣體等簽定用水契約，預計2023年完工啟用。未來每日可輸送1萬噸的再生水至中科台中園區作為產業用水使用，落實「每一滴水使用兩次以上」的目標。

副局長韓乃斌指出，水湳案建設總經費約5.3億元，工程結合既有水湳水資源回收中心與中水道系統，並新設3.5公里輸水線、加壓站及再生水廠，規劃採BTO促參方式辦理，希冀引進民間資源及創新推動案件。

水利局強調，中市府致力推動水資源回收再利用，除向水利署爭取RO級移動式淨水設備設置於水資源回收中心，並採購Q-Water淨水設備以解旱災燃眉之急。長期來說，水資源回收中心放流水所產製的再生水不受天候影響，具穩定供水特質，可作為替代或備援用水。

水利局進一步說明，未來水湳與福田放流水再利用計畫可供應11.5萬噸再生水，期望提升廠商「根留台中」意願，不但增加台中就業機會，同時也落實水資源的永續利用。

(中時 )