針對綠委蘇巧慧、李昆澤等人提案修正《公投法》，今天在立院院會完成一讀付委，國民黨團提出復議案，痛批蔡政府執政不到5年，就當起「公投殺手」、「民主蟑螂」，要將綠營前輩蔡同榮努力爭取成果徹底打爛，並砲轟「公投不在籍投票法」至今沒下文，更質問2018年底就完成的公投電子連署系統為何拖延遲不上線？

綠委蘇巧慧等人提案修正《公投法》，增訂公投連署人名冊應親自簽名、附身分證影本規定，與綠委李昆澤等人提案修正《公投法》，明定跨縣市地方公投結果認定方式，若任一直轄市或縣市未通過，公投就不通過；今天在立院院會中完成一讀付委。

國民黨團表示，前副總統呂秀蓮曾說，「強迫要求附身分證影本，就是變相嚇阻人參與公投」；前綠委段宜康也曾說，「如果有人利用往生者的個資填寫連署書，再去檢舉，就可以讓公投失效，完全不符比例原則」；請蘇巧慧、李昆澤得好好看看前輩的腳步，不要看到權力就忘了民主價值，若只想為當權者服務，那何其可悲。

蘇巧慧等人的提案中要求增訂「戶政機關刪除人數超過3萬人或連署人數1／10以上者，主管機關應為公民投票案不成立之公告」，甚至加註刑法論處等說明。

「執政黨現在面對進行中的公投，只有算計、只見打壓」，國民黨團痛批，按照綠委提案，提案階段2百份、連署階段3萬份有心造假的連署書，就可以讓公投案自動消失，而跨縣市議題公投只要一個縣市未過門檻，全案就被封殺，「利用委員提案，行政院就可以躲在暗處不用負責？」

國民黨團提醒行政院長蘇貞昌，去年承諾「公投不在籍投票法」今年2月要送立院審查，本會期快休會了都没看到提案的影子，另外，2018年底就完成的公投電子連署系統至今還拖延遲不上線，嘲諷政院這2項只要做到1項，還需要勞駕蘇巧慧提案當側翼嗎？這個責任要算蘇貞昌？還是算蘇巧慧？

國民黨團強調，面對正在進行中的四大公投案，請行政院、中選會、民進黨團開大門走大路，請依法審查、依法公告，該公告查對結果就公告查對結果、該宣告成案就宣告成案，若只會搞小動作打壓公投、打壓民主，中選會前主委陳英鈐就是你們的榜樣，切記！

(中時 )