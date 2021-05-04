氣象局今天表示，今年梅雨可能5月下旬才會報到，預估整體雨量在偏少至正常，5月降雨仍然可能偏少，應持續省水；統計歷年梅雨雨量，最多如2012年有902毫米，最少如1980年183 毫米。

中央氣象局今天在臉書「報天氣－中央氣象局」表示，今年因東北風強、南方水氣少，因此春雨量偏少；較明顯的梅雨可能5月下旬後才會報到，預估整體雨量在偏少至正常之間。

氣象局說明，一般梅雨季顯著降雨時期落在5月後半月到6月前半月，每年梅雨季雨量差異大，統計全台13氣象站平均梅雨季雨量，最多如2012年有902毫米，最少如1980年183毫米。

氣象局提到，今年梅雨季雨量預測整體以偏少至正常的可能性較高，其中5月偏少、6月開始正常。

而今年西半部地區嚴重缺水，氣象局統計西部8測站雨量資料，包含台北、新竹、台中、日月潭、嘉義、台南、高雄、阿里山等，自去年6月起至今年4月28日止，總雨量僅988.2毫米，遠低於平均值1925.7毫米。

至於造成原因，氣象局說，去年梅雨提早結束，加上影響台灣的颱風偏少，且今年春雨也偏少；預估今年梅雨季也是北部較早、中南部較晚；仍然提醒民眾5月降雨仍可能偏少，記得持續惜水、省水。

(中央社)