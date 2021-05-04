台北股市連2日暴跌，今開高後一路下殺走低，各類股慘綠一片，近期熱門題材股航運、傳產族群皆受重創，電子族群也延續前一天的跌勢，有網友表示今天盤中一度暴跌500多點，剛好看到新的公園分配圖，大家都住公園哪裡，並曬出一張「股災避難圖」；貼文曝光後，底下留言笑翻「我沒位置坐啦」、「開放入場了嗎」。

台股今（4日）盤中一度慘跌逾500點，終場下跌288點，收在16933.78點，失守萬七關卡，成交值高達6642億元，再創歷史天量。

網友於PTT以《今天大家都住公園哪？最新分配圖…》為題發文，表示今天暴跌了500多點，「不少飆仔四處亂竄，結果尾盤小V回來，大家都住公園哪？還是至少有套房住？」，並曬出一張新公園分配圖。

賠到睡公園？「股災避難圖」曝光，網笑翻：開放入場了嗎。（圖／摘自PTT）

從圖中可以看到，該圖原為「台北市政府工務局公園路燈工程管理處」所繪製的大安森林公園避難設施配置圖，然而有網友順應近日股市慘跌，以此圖為基，把管理單位改為「台灣證券交易所緊急事務管理組」，並將「防災公園」改為「股災公園」，避難設施位置也變成「航運股」、「鋼鐵業」、「被動元件」等近日遭逢重挫的族群，在中間寫上「自己找地方去，不要亂坐，紙箱缺貨」。

貼文曝光後，底下留言笑翻「開放入場了嗎」、「位置我佔，紙箱你準備」、「真的笑死，好有創意」、「鋼鐵幫我留位置」、「紅的明顯，公園內還是有高低之分，住捷運站旁的最優」；還有眼尖網友發現，「航運股在水裡」、「航運股沒人權？連塊地都沒有」。

(中時新聞網)