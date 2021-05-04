行政院宣布三接外推方案，引爆環團內部不同聲音。對此，國民黨團書記長鄭麗文表示，三接外推只是蔡政府的障眼法，保護藻礁人士早就嚴正反對，現在提出來只是要分化環團、欺騙綠營支持者，從對此案的態度，就可以分辨出哪些人是真的保護藻礁，那些人其實是民進黨側翼；國民黨團總召費鴻泰嘲諷，前環保署副署長詹順貴跟民進黨真的是合作無間。

為化解藻礁公投爭議，行政院宣布中油第三天然氣接受收站外推替代方案，規劃將工業港外推455公尺，供氣期程再延2年半至2025年6月，估計預算新增150多億元。對於此新方案，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政堅守原本反對立場，不過，前環保署副署長詹順貴今天表態支持，還說環團內部本就有不同聲音。

國民黨立委萬美玲直言，環團內部不是有不同聲音，而是發起珍愛藻礁公投領銜人潘忠政的立場很清楚，就是要保護所有的藻礁，因此，不願去冒任何可能會破壞藻礁的風險。

國民黨團總召費鴻泰嘲諷，民進黨立委昨天跟行政院長蘇貞昌便當會後，敲定三接外推方案，詹順貴今天隨即開記者會，真的很欽佩詹順貴，他跟民進黨真的是合作無間。

費鴻泰表示，既然環團認為把三接外推455公尺仍然會影響藻礁的生存，蔡政府就應尊重4000多年的藻礁，麻煩蔡英文總統不要忘記2013年寫下藻礁永存。

萬美玲指出，政院拋出三接外推方案試水溫，企圖分裂環團的力量，同時模糊或轉移焦點，達到削弱反對力道的目的，這並不是實際要解決事情的態度，而是試圖推諉，這令環團無法接受，她相信民眾也不會買單。

國民黨立委魯明哲認為，民進黨不希望不同公民力量匯流在公投投票，為化解政治危機，行政院提出三接外推方案，欲嘗試去拆彈，這是政策略上的考量，後續還涉及細部規劃與設計評估，蔡政府能否具體落實方案，值得觀察。

萬美玲批評，蔡政府不要一邊對話，一邊推出不著邊際的說法，但仍繼續動工中，更呼籲蔡政府不要低估人民智慧，當初簽署公投連署書的老百姓，都是在了解情況下簽署，並不是說外推455公尺，就可以改變既有想法。

(中時 )