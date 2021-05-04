上海前首富周正毅在2007年捲入上海前市委書記陳良宇的上海社保基金挪用案後鋃鐺入獄，後於2020年獲釋出獄。周正毅近日在上海一間五星級酒店高調舉辦60歲壽宴，與會賓客包括有上海官媒上海廣播電視的6名主持人。事件引發輿論批評後，上海廣播電視台、上海文化廣播影視集團有限公司內部報紙《傳媒人》發布處理通報。

通報指出，「台黨委決定：停止涉事主持人參加各級重大現場活動的主持、及節目錄制工作，並停播涉事主持人的主持節目、形象代言及公益宣傳片，取消年度評優資格，六名涉事主持人作書面檢查，並在相關單位召開的管理幹部和主持人例會上作通報警示和專項教育。」

通報還稱，「現已對此事實施黨紀立案和政務立案，將會在查清事實的基礎上依規進行黨紀政務處分。」同時，通報也澄清網路有關「每人收受10萬元人民幣」的傳聞是謠言。

據報，周正毅於4月18日晚在上海外灘五星級酒店舉辦歲60生日宴。宴會打出「不忘初心，回歸本色」的字樣，並廣邀名人明星與會，包括官方上海廣播電視台的六名主持人：程雷、陳蓉、朱楨、倪琳、房海燕、戴劉菲。

(中時 )