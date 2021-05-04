47歲香港女星陳煒早年出道因外型酷似天后梅艷芳而有「小梅艷芳」 稱號，2008年和台灣富商顏志行結婚後一度息影，後來再復出拍片，並於2017年宣布其實已經和老公離婚5年，並坦言4年沒性生活是分開主因，近來則傳出她和醫生男友低調秘婚，對此，陳煒也親自回應了。

陳煒和顏志行結束6年婚姻後，曾接受電視台劇組邀約，到台灣拍相親節目，不久後就傳出和有過一段婚姻的醫生陳國強熱戀中，兩人交往至今近2年，感情穩定，年初女方還被直擊到跑馬地看房，近日就傳出兩人已經低調簽字結婚，當時只有雙方家長見證。

陳煒否認和陳國強秘婚。（圖／翻攝自東網）

而陳煒接受港媒《東網》報導，則表示在香港結婚沒得瞞，一定會被查到，並稱自己真的沒時間，一部戲拍完又有新戲要拍，沒有時間去想這些事，否認秘婚一事

陳煒2017年因演出《宮心計2深宮計》再度翻紅，在此之前，她於2008年風光嫁給台灣富商顏志行，便退出演藝圈，直到2012年又復出拍戲，當時婚變消息瘋傳，但她從未證實，2016年主持美食節目時，還找來對方站台放閃，未料隔年就坦言早和顏志行在2012年離婚，並透露夫妻間的性生活也不如理想，直言「他很少碰我」，令她覺得魅力不再，甚至懷疑自己的存在價值，而兩人結婚4年都沒有孩子，她也坦言是因欠缺行動所致，無奈嘆：「如果感情好，經常碰我，就不會離婚啦！」但她沒因此放棄戀愛，強調未來還是希望遇見對的人。

(中時新聞網)