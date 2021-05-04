關務署台北關去年查獲1個包裹，內有3包總重達2.1公斤的海洛因，檢方根據收件人資料，查緝陳、林2名男子到案，依毒品危害防制條例起訴，但法院審理後，認為個資可能遭到盜用，加上檢方無法舉證2人與毒品上游聯繫，判2人無罪，可上訴。

桃園地方法院審理，陳、林被指控運毒，但是陳否認，指在網路上幫林男代訂汽車鍍膜劑，林打來說貨到了，他以為是鍍膜劑，包裹根本不知道是什麼。林則說，只有請陳幫忙訂鍍膜劑，他也以為包裹就是，雖然是貨到付款，但對方說不用付錢，他也覺得奇怪，但不知道是毒品。

法院認為，檢方只能證明收貨人是林男，此外該件的簡易申報單中，收貨人地址、電話，與後續實際派送的並不相符，前項也不是林男的住處及電話，難以排除個資被盜用，更有可能是運毒集團手法，寄給不相干人士後，再稱寄錯地址收回包裹。

法院認為，林曾經詢問快遞人員要多少錢，並還詢問陳男，誤認該包裹是鍍膜劑，且2人收到毒包裹6天後，真的有收到鍍膜劑，因此確實有誤認可能。法院也指出，雖然2人被逮後，曾刪除手機對話紀錄，這點很可疑，但無法證明刪除內容為何，檢方也沒有舉證2人還有其他犯罪嫌疑，判決2人無罪，可上訴。桃園地檢署則說，將在收到判決書後，研議是否上訴。

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(中時 )