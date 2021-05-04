2021新光動紫音樂祭為期三天， 桃大嘻哈、 桃最金曲、 桃客搖滾三大主題登場！賽前賽後充滿「動紫」、「動紫」！5月23日（日）賽後將一次結合桃最金曲和桃客搖滾 雙主題，桃最金曲主題歡迎金曲天后萬芳蒞臨全猿主場，為新光動紫音樂祭開金嗓。

在台灣的金曲年代，萬芳的音樂作品配合電視劇熱播，經典暢銷歌曲不計其數，尤以「新不了情」為華人世界家喻戶曉的名曲。情歌金曲天后地位深植人心。

千禧年後，萬芳逐漸轉型轉往廣播界，而且除了歌唱事業之外，舞台劇也有傑出的表現，甚至也從事戲劇方面的演出，2004、2008年分別拿下金鐘獎最佳女主角、最佳女配角的獎項，同時也晉升為舞台劇導演。萬芳將於6月12日於台北小巨蛋舉辦演唱會，這次演出深具意義，代表著是萬芳從1990年入行、蛻變邁入出道30週年的音樂里程碑。

萬芳說：「歡迎大家一起在棒球場看球，一起聽歌一起唱歌，希望你們會喜歡。」

(中時 )